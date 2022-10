Ligue 2 : précieux succès d'Amiens (1-0) à Rodez

Dans un match piège, sur la pelouse du mal classé, Amiens a été efficace et ramène trois points de Rodez (1-0). Un succès acquis grâce à un but de Papiss Cissé et qui permet aux Picards de prendre provisoirement la tête de la Ligue 2.