Ligue 2 : Rodez au menu de Noël de Sochaux pour la reprise du championnat

Une rencontre déjà décisive dans la course à la montée. En pleine période de fêtes de fin d'année, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit le Rodez Aveyron Football à Bonal ce lundi 26 décembre à 21h pour la reprise du championnat de Ligue 2 après six semaines sans championnat en raison de la Coupe du Monde. Pour la première fois, des matchs de championnat se jouent entre Noël et Nouvel An.

Ce "Boxing Day", qui est une tradition en Angleterre, démarre deux jours après le réveillon de Noël. Ce qui n'inquiète pas pour autant l'entraîneur sochalien Olivier Guégan, notamment sur la forme des joueurs : "Le réveillon, ça fait partie des moments importants pour une famille et les joueurs. J'espère qu'ils en ont bien profité avec beaucoup de sérieux, mais je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau là. Le message a été de leur dire qu'il y avait un match très important pour nous. Donc il fallait être vigilant mais mais aussi profiter des bonnes choses."

Trois concurrents directs en un mois

Un premier match de la seconde partie de saison déjà important puisqu'après ce match Sochaux affrontera Bordeaux, Le Havre et Caen, trois concurrents directs à la montée. "Quand on ambitionne des choses, la marge de manœuvre est forcément serrée, explique Olivier Guégan, notre calendrier est comme ça, et les autres équipes devront aussi nous jouer, ça sera compliquée pour elles aussi".

"Les cinq prochains matchs seront compliqués, admet le milieu de terrain Franck Kanouté, mais je pense que nous sommes assez solides et préparés pour ces rencontres, mais nous devons rester sérieux". Mais avant cela, il y a l'obstacle Rodez, que l'entraîneur sochalien souhaite affronter " avec beaucoup d'humilité et d'ambition dans le jeu ".

Sérieux en défense

Et cela commence par des améliorations dans le secteur défensif. "Sur les douze buts encaissés, on a pris six coups de pied arrêtés. C'est un domaine où on doit progresser", explique Olivier Guégan "bien sûr que j'insiste sur le jeu parce que mon équipe doit jouer. Mais on doit gérer un peu ce déséquilibre et garder une certaine force sur l'aspect défensif."

Une reprise du championnat qui s'inscrit dans la lignée des premières rencontres selon l'entraîneur sochalien "il y a eu de la progression pour l'ensemble des joueurs. Il y a eu de l'épaisseur prise aussi par l'ensemble du groupe. Sur nos dix recrues, qui sont arrivées à l'intersaison, beaucoup étaient en manque de temps de jeu. Et sur la majorité de ces recrues, ils ont pu emmagasiner une bonne dizaine ou quinzaine de matches pour certains. Forcément, quand on joue des matches du haut niveau, on progresse, on prend de l'appétit, on prend de la confiance. Et je trouve que notre groupe est beaucoup plus armé qu'il ne l'était sur la ligne de départ en juillet."

FC Sochaux-Montbéliard - Rodez Aveyron Football, une rencontre à suivre en direct et intégralité sur France Bleu dès 19h45.