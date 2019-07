Ligue 2 | Rodez-Auxerre : "Montrer qu'on n'est pas les pipes de l'Aveyron"

Le Rodez Aveyron Football retrouve la Ligue 2 ce vendredi soir. Le RAF reçoit l'AJ Auxerre (20h) au Stadium de Toulouse, le stade Paul-Lignon étant en rénovation. Les Ruthénois ne comptent pas faire de la figuration dans ce championnat qu'ils n'avaient plus vu depuis 26 ans.

Rodez affronte l'AJ Auxerre ce vendredi soir à Toulouse pour la 1ère journée de Ligue 2. Avant de retrouver son vrai stade au mois de novembre, le RAF va jouer à Toulouse. Staff et joueurs sont prêts et pas forcément inquiets de ce début de saison délocalisé.

Joris Chougrani : "Certains nous voient déjà en National"

Joris Chougrani (milieu de terrain ou défenseur) : "Il y a toujours un peu de peur parce qu'il ne faut pas y aller la fleur au fusil mais surtout beaucoup d'excitation. De découvrir ce niveau. Avec la saison faite l'an dernier, on s'est donné le droit de jouer en Ligue 2. D'être le petit, ça peut être un point fort. Beaucoup d'équipes nous voient déjà en National sans avoir commencé la saison. Certains vont nous prendre à la légère. Nous, ça nous pique dans notre orgueil. On veut leur montrer qu'on n'est pas les pipes de l'Aveyron, leur montrer de quoi on est fait."

Joris Chougrani détendu avant de recevoir l'AJA. © Radio France - Julien Balidas

Laurent Peyrelade : "Le Stadium ? Quelque chose de positif"

Laurent Peyrelade (coach) : "Le mètre aveyronnais est le même que le mètre toulousain. Quand les joueurs vont courir, ils feront les mêmes distances. Les buts font la même dimension. Tu demandes à 100 personnes dans le département l'idéal pour recevoir. Il y en a dix qui vont dire Albi, ceux qui ne t'aiment pas vont t'envoyer à Decazeville et ceux qui t'adorent vont te dire Toulouse c'est génial. C'est la meilleure solution, c'est un superbe stade. C'est bien pour nous. C'est peut-être encore mieux pour un adversaire comme Auxerre mais ce n'est pas grave. Notre stade on l'aura en novembre, ce n'est pas un handicap. Moi je le vois comme quelque chose de positif."

