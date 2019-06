Ligue 2 : Rodez bien parti pour jouer ses premiers matches au Stadium de Toulouse

Rodez, France

Le Rodez Aveyron Football (Raf) évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Mais son stade, Paul-Lignon, doit subir des travaux pour être aux normes. En attendant, il faut bien trouver une enceinte sportive pour accueillir les marches à domicile des ruthénois. Une piste albigeoise et même corse (sic) ont été envisagées. Finalement, les supporters aveyronnais pourraient faire 1h45 de route pour voir leur équipe, au moins en début de saison : la plupart des acteurs sont d'accord pour que le Stadium de Toulouse "dépanne" le Raf, moyennant finances.

► VIDÉOS - Foot : Rodez s’offre une remontée historique en Ligue 2

Louer le Stadium pour un match coûte environ 100.000 euros

L'élu en charge du dossier à la Région, Kamel Chibli confirme que "c'est en bonne voie", car la Région, le Département de l'Aveyron et la Ville de Rodez ont trouvé un accord pour aider le club à financer la location du Stadium pour les sept premiers matches à domicile de Rodez en Ligue 2, soit jusqu'en novembre prochain. Tous vont mettre sur la table environ 100.000 euros chacun, sans compter le chèque du club lui-même. La DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion, a validé cet accord selon l'élu. Il reste encore une étape à franchir : dans les prochains jours, une convention à signer entre Toulouse Métropole et le club aveyronnais pour officialiser tout ça et permettre au Raf de jouer au Stadium les vendredis, en alternance avec le TFC.

La saison de Ligue 2 démarre le vendredi 26 juillet.