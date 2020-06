Ligue 2 - Rodez : le point sur les recrues et les prolongations au RAF

Le mercato débute à peine mais sur le piton, on a déjà bien avancé! Le Rodez Aveyron Football annonce la prolongation de son entraîneur et le recrutement de six joueurs en vue de sa deuxième saison en Ligue 2.

Cette saison 2019-2020 était un retour en Ligue 2 pour Rodez, 26 ans après son dernier passage dans l'antichambre de l'élite. Une saison inachevée pour les promus mais, classés 16e à l'arrêt du championnat, ils resteront dans cette division la saison prochaine.

Coach confirmé et épaulé

Pour préparer ce redémarrage le club annonce ce mercredi la prolongation de son entraîneur , Laurent Peyrelade, confirmé à son poste jusqu'en 2023.

Il bénéficiera d'un nouvel adjoint , l'ancien joueur Eymerick Darbelet qui a évolué sous le maillot de Clermont, Niort, Amiens ou Rennes et qui a surtout entraîné des équipes de National 2 et 3 comme Moulin AS ou Vendée Fontenay Foot.

Les six recrues

Un buteur et des joueurs plutôt portés vers l'attaque. Voilà le profil des nouveaux arrivants au RAF pour la saison prochaine.

Dans les buts Théo Guivarch, 24 ans , 1,95m . Guivarch arrive de Guingamp où il était gardien n°2 cette saison avec huit matches au compteur. Autre Guingampais, le milieu de terrain Jordan Leborgne , 24 ans également, qui évoluait en équipe réserve la saison passée.

A l'attaque le RAF est allé cherché à Nancy, Malaly Dembele , 22 ans, courtisé un temps par des clubs belges. Il compte 57 matches en Ligue 2. En provenance de Bourges, Daouda Gueye (24 ans) vient renforcer l'attaque, tout comme Alan Kerouedan (20 ans), un jeune du Stade Rennais mais qui a plutôt joué en équipe réserve en National 3 la saison passée.

Enfin Rodez a aussi recruté un joueur polyvalent et d'expérience, l'international gabonais Johan Obiang. Capable de jouer latéral ou milieu gauche. Il a 26 ans et arrive du Puy mais il est aussi passé par Chateauroux et la Ligue 1 avec Troyes. Obiang compte 25 sélections avec l'équipe nationale du Gabon et deux participations à la Coupe d'Afrique des Nations.