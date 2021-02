Ligue 2 : sans Daf ni Ambri, le FCSM vise un troisième succès consécutif à Amiens

Bryan Lasme et les Sochaliens peuvent mettre Amiens à six points en cas de victoire ce samedi au stade de la Licorne.

Sochaux n'a plus gagné trois matchs de championnat consécutifs depuis l'automne 2019. Les Jaune et Bleu n'ont même jamais fait mieux depuis leur descente en Ligue 2. Les coéquipiers de Gaëtan Weissbeck peuvent égaler ce "record" ce samedi 20 février à Amiens. Au classement, les Picards, huitièmes avec 32 points, talonnent les Jaune et Bleu septièmes, 35 points.

Après les victoires à Chambly début février et contre Valenciennes ce lundi, sans parler de celle en coupe de France contre Saint-Etienne, le FCSM est en confiance, mais doit faire face depuis son déplacement dans l'Oise à des absences pour cause de Covid. Omar Daf a été testé positif ce mercredi 17 février, et on apprend ce vendredi que l'ailier Steve Ambri est lui aussi contaminé. Alan Virginius est lui toujours à l'isolement, il ne reprendra l'entraînement que la semaine prochaine. Dans le staff, les Sochaliens devront également faire sans Ali Boumnijel, entraîneur adjoint, Gérard Gnahouan, entraîneur des gardiens et Yang Gai, analyste vidéo. Antoine Héterlin, le préparateur physique fait lui son retour.

Christophe Diedhiou de retour en défense

Omar Daf absent, c'est donc son adjoint Stéphane Mangione qui prend la relève. De quoi déstabiliser l'équipe ? "C'est un nouveau rôle oui, mais le travail en lui-même ne change pas. Ce qu'il y a en plus c'est la responsabilité de passer les bons messages au groupe. On a une méthodologie de travail et un projet de jeu, donc le chemin est tout tracé", tempère l'ancien attaquant. Même son de cloche pour le défenseur Abdallah N'Dour : "Le coach va communiquer avec Steph (Stéphane Mangione, Ndlr) par rapport aux stratégies que l'on va mettre en place, ils vont tenir le même discours, parce qu'ils sont ensemble depuis le début du championnat, Steph était là à toutes les causeries du coach, à tous les entraînements aussi, donc ça ne va pas changer grand chose. C'est sûr qu'on aimerait être avec tout le monde contre Amiens, mais on n'a pas le choix."

Stéphane Mangione pourra en revanche compter sur des retours en défense, secteur sinistré ces dernières semaines. Christophe Diedhiou a purgé son quatrième match de suspension, et Florentin Pogba et Johan Martial ont repris l'entraînement. Reste à savoir s'ils seront aptes à démarrer. Voire à être dans le groupe. Sur le terrain, reverra-t-on le même milieu de terrain que celui aligné face à Valenciennes ? Lundi soir, le trio Kaabouni-Weissbeck-Soumaré a plu. "C'est un milieu qu'on peut aligner à Amiens. Mais il faut être vigilant avec l'enchaînement des matchs. Nous aussi on a aimé ce milieu, la victoire lui donne du crédit", détaille Stéphane Mangione.

Amiens, première équipe à faire tomber le FCSM

Mais en cas de victoire face aux Amiénois, toujours pas question de parler d'un "objectif cinquième place" pour Stéphane Mangione : "Les objectifs du club c'est d'être entre la première et la dixième place. Aujourd'hui, on est septièmes, on tient à cette place, on est en train de montrer de belles choses mais il faut être mesurés. Il ne faut pas se tromper d'objectif et il faut rappeler que le club à une santé sportive et financière saine depuis quelques mois seulement."

La confrontation face aux joueurs d'Oswald Tanchot reste toutefois un beau test, face à une équipe reléguée de Ligue 1, "l'un des meilleurs effectifs de Ligue 2 , qui n'a peut-être pas bien digéré sa descente", selon l'entraîneur adjoint. Les Picards sont les premiers à avoir fait tomber Sochaux cette saison, 2-0 à Bonal. "C'est l'équipe qui nous a mis le plus en difficulté chez nous", affirme Stéphane Mangione. La clé face aux Amiénois devrait être l'efficacité, et ce ne sera pas simple, Amiens est la deuxième meilleure défense du championnat, avec 20 buts encaissés seulement.

Rendez-vous dès 18h45 ce samedi en direct du stade de la Licorne à Amiens pour vivre en intégralité la rencontre Amiens SC-FCSM sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires sur place de Thomas Vichard.