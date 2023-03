Ligue 2 : le Stade Lavallois sans Goncalves mais avec Baldé et Naidji pour le déplacement à Metz

L'équipe du Stade Lavallois a eu quinze jours pour se remettre la tête à l'endroit et travailler. La défaite en fin de match à Niort a fait mal aux footballeurs mayennais.

ⓘ Publicité

C'est par un périlleux déplacement à Metz que le Stade Lavallois va rependre le cours de son championnat. Il reste dix matches pour sortir de la zone rouge et éviter la relégation en National, un an après l'avoir quitté. Pour ce match contre une équipe messine qui n'a plus perdu depuis le 24 octobre, le Stade Lavallois pourra compter sur Yasser Baldé. Le défenseur central, blessé aux mollets, était absent depuis la mi-novembre. Son retour a été plusieurs fois reporté. Olivier Frapolli pourrait lui faire confiance en raison de l'absence de Bryan Goncalves, suspendu après son carton rouge à Niort.

Autre retour, celui de l'attaquant Zakaria Naidji qui était absent lors du dernier match. Les internationaux de l'équipe, Jordan Adéoti, Dembo Sylla et Geoffray Durbant sont de retour en Mayenne. L'attaquant guadeloupéen est rentré un peu fatigué en raison du décalage horaire.

Douleur au genou pour Ferhaoui

Un joueur a, en revanche, rejoint l'infirmerie. Ryan Ferhaoui ressent une douleur au genou. Le milieu de terrain passera une IRM ce vendredi pour déterminer la cause de la douleur.

Le gardien de but, Maxime Hautbois, absent depuis la mi-janvier pour une blessure à la main, doit voir son chirurgien la semaine prochaine.

Enfin, quelques précisions concernant le défenseur Bryan Goncalves. Il s'entraîne toujours avec l'équipe réserve. Il sera reçu part la direction du club en début de semaine prochaine. Il devrait réintégrer le groupe pro car l'idée n'est pas de se priver de l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe. Le joueur n'a pas été sanctionné financièrement.

Le Stade Lavallois va défier le FC Metz ce samedi 1er avril à 19 heures au stade Saint-Symphorien.