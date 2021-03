Ligue 2 : Sans Yago sanctionné, Caen en quête "de mieux" à Nancy

Du changement dans le 11 caennais à Nancy ?

Le SM Caen enchaîne ce mardi en Lorraine une troisième match en huit jours. Après avoir aligné une équipe très jeune samedi contre le Paris FC, Pascal Dupraz devrait cette fois titulariser des joueurs un peu plus expérimentés. "Il faut gérer l'effectif. On a fait souffler des garçon contre Paris. A Nancy, il s'agira de "présenter une équipe équilibrée. pour contrecarrer les plants d'une "équipe qui contre et qui vient d'en passer quatre à Châteauroux".

Capitaine de l'équipe, Prince Oniangué veut "garder le positif des dernières matchs. On a eu pas mal d'occasions, il faut les mettre, et être plus efficaces défensivement. On a vite l'occasion de rebondir. C'est un bon challenge et on reste sur de bonnes performances à l'extérieur (NDLR : 2-2 à Guingamp, 0-0 à Amiens) à l'exception des trente dernières minutes à Guingamp".

Que cette fin de saison puisse rompre avec ce qui nous pollue l'existence.

Avec dix longueurs d'écart sur les places de barragistes, que ce soit pour la montée ou la descente, le SMC est l'image même du ventre mou. Si son coach estime qu'il n'y a aucun besoin de se racheter après la dernière défaite, il veut à tout prix lutter contre une fin de saison en roue libre.

Il reste encore beaucoup de points à prendre et à obtenir un bon classement. Ce ne sera pas celui que nous attendions, certes mais nous avons l'objectif de montrer de l'orgueil. Il faut ne rien regretter, tout donner, que les joueurs sortent du terrain rincés, que l'on soit obligés de les évacuer sur la civière perclus de crampes.

Les absents : Bammou (tendon d'achille), Rivierez (cuisse), Clementia (cheville)

La convocation : Péan, Innocent - Vandermersch, Beka Beka, Oniangué, Armougom, Weber - Lepenant, Deminguet, Gonçalves, Court, Pi, Traoré - Zady Sery, Jeannot, NSona, Mendy, Gioacchini.

Yago sanctionné pour l'échauffourée contre le Paris FC

Le défenseur Steve Yago ne sera pas non plus du déplacement en Lorraine. Impliqué dans la rentrée au vestiaire houleuse à l'issue du match face au Paris FC, il était convoqué ce lundi matin par le président Olivier Pickeu.

Absent de l'entraînement, il manquera au moins le match face à Nancy, sa première sanction vis-à-vis de son comportement inapproprié dans le tunnel menant aux vestiaires du stade d'Ornano. Y'en aura-t-il d'autres ? Le club devrait communiquer à ce sujet. En attendant, Pascal Dupraz a confirmé que l'erreur de son joueur et que club avait "pris des dispositions" le concernant.

Nancy - Caen en direct sur France Bleu

Ce mardi, vous pourrez suivre le déplacement du SM Caen à Nancy en direct dès 19h30 sur France Bleu avec les commentaires d'Esteban Pinel et Boris Letondeur.