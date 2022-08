Ligue 2 : "On savait que ça allait être difficile", estime Laurent Guyot du FC Annecy

Niort, Amiens et Laval : le début de saison du FC Annecy, nouveau pensionnaire de Ligue 2 de football cette année, est, pour l'instant, compliqué. Trois défaites en trois matchs. Les Haut-Savoyards se déplacent à Rodez, ce samedi à 19 heures, avec l'objectif de marquer les premiers points d'une saison qui sera longue et difficile.

"Le challenge des deux équipes est de ne pas jouer crispé, de jouer son jeu de manière à mettre l'autre en difficulté", résume Laurent Guyot, l'entraîneur annécien en conférence de presse d'avant-match. Comme le FC Annecy, Rodez ne réalise pas un début de saison canon : deux défaites et un nul pour aucun but marqué. "Ça peut faire un match fermé mais on a le même challenge, celui de faire comprendre aux joueurs de jouer sur leurs forces", dit-il encore.

Objectif maintien

Les ambitions sont affichées du côté du Parc des sports d'Annecy : suivre l'aventure clermontoise (ndlr : Clermont en Ligue 1) de la saison dernière et rester une année de plus en Ligue 2. "On sait que, normalement, on va jouer le maintien toute la saison alors il faut rester uni, soudé et ne pas perdre confiance", explique le défenseur François Lajugie, lui qui a connu l'expérience du maintien au cours de sa carrière.

"Pour l'instant, la confiance est encore là" — François Lajugie, défenseur du FC Annecy

"On savait que la Ligue 2 ça serait compliqué mais on s'était tous dit tant mieux, on y est. On est en train de le vivre. Moi mon boulot, c'est de tenir la barre et montrer à tout le monde qu'on va avancer", termine Laurent Guyot.