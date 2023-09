Ligue 2 : SC Bastia 0 - 3 Stade Lavallois. Régis Brouard : "L'entraîneur a été nul ce soir..."

Ce samedi 16 septembre, dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia s'est incliné à domicile 3 - 0 face au Stade Lavallois. Les buts sont signés Jimmy Roye à la 27ème minute, puis en seconde période, en l'espace de trois minutes, Issiar Dramé (52ème) contre son camp et Marvin Baudry (55ème).

Manque d’agressivité, de créativité, mais aussi de réussite devant le but, les Turchini ont vécu un match cauchemardesque et n’ont jamais été véritablement en mesure d’inquiéter une formation lavalloise désormais leader du championnat avec 13 points. Régis Brouard, l’entraîneur bastiais, assume l’entière responsabilité de ce lourd revers, et revient sur le premier match de l’une de ses nouvelles recrues en défense, Romaric Yapi.

"Je me suis fait punir et j'ai pris une volée"

"Je vais prendre entièrement la responsabilité de la défaite. L'entraîneur a été nul ce soir, nul dans ses choix, nul dans la condition d'équipe, nul dans ce qu'il a ressenti, il s'est trompé à 200%, donc je me suis fait punir et j'ai pris une volée" a déclaré le coach en conf' d'après match. "Romaric a fait des choses intéressantes, des choses un peu moins. On voit bien qu'il a du jus, qu'il peut amener de la vitesse, qu'il a une qualité de centre, un peu trop précipitée. Malheureusement, il y a des comparaisons qui vont se faire. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'était une première mais une première malheureuse pour lui parce que vu le dénouement de la rencontre et le scénario, je pense que ça n'a pas dû être très agréable pour lui".

Et d'ajouter : "La seule vérité c'est de se préoccuper du match à venir à présent. Maintenant les outils, il va falloir en trouver. Il va falloir laver les têtes sur une contreperformance, surtout à domicile. Mais encore une fois, ça sera la responsabilité de ma propre personne".

Après cette défaite, le Sporting Club de Bastia pointe à la 8ème place du classement. Prochain rendez-vous : samedi 23 septembre à Angers, pour la 7ème journée de Ligue 2.