Ligue 2 : Sébastien Desabre, entraîneur des Chamois : "J'ai confiance en mes joueurs pour terminer le travail"

L'entraîneur des Chamois Niortais Sébastien Desabre a répondu aux questions des journalistes avant le choc contre Guingamp qui déterminera l'avenir de Niort la saison prochaine. Le technicien reconduit le groupe de 20 joueurs présents à Amiens et se dit confiant dans la perspective du maintien.

C'est le grand jour. Les Chamois Niortais reçoivent Guingamp ce samedi à René-Gaillard pour l'épilogue de la saison de Ligue 2. Maintien, barrage ou descente, le club de Niort sera fixé à l'issue d'une soirée où l'on risque de trembler, même si les Poitevins sont maîtres de leur destin et donc en position favorable dans cette lutte finale.

C'est la survie d'un club, la présence pour une dixième année de suite en Ligue 2 qui va se jouer ce week-end. L'idée aussi de terminer le boulot à l'issue d'une saison éprouvante qui avait démarré sur les chapeaux de roue avant de ressembler à un long chemin de croix...

Mise au vert et même groupe qu'à Amiens

L'entraîneur niortais Sébastien Desabre aborde cette échéance couperet avec détermination et sérénité : "J'ai confiance en mes joueurs. Ce sont de jeunes joueurs mais ils savent répondre quand on a besoin d'eux. Nous avons réalisé une très bonne semaine de préparation, tout le monde est très motivé". Le technicien exhorte à présent ses troupes à valider le maintien pour récompenser la fidélité des supporters qui n'ont jamais lâché malgré le huis clos dans les stades : "Il faut comprendre qu'on a besoin de tout le monde. On a toujours senti, malgré le fait qu'ils ne soient pas là, des encouragements positifs de nos supporters, donc c'est évident qu'on a envie de leur faire plaisir ce week-end en bouclant l'objectif".

Pour ce choc, le même groupe de 20 joueurs qui avaient été emmené à Amiens a été convoqué. Le staff a décidé une mise au vert dès ce vendredi soir. Le groupe va dormir à l'hôtel et se mettre dans une bulle jusqu'à l'arrivée au stade samedi vers 18h30.

Niort-Guingamp, coup d'envoi à 20h, à vivre dès 19h45 sur France Bleu Poitou et francebleu.fr