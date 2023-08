Ligue 2 - Sébastien Faraglia, président du FC Annecy : “Soulagés ! Par contre, on a aussi un peu de mémoire”

62 jours dans le doute. La relégation en National après l’arrêt de la rencontre (38e journée) entre Bordeaux et Rodez ou le maintien en Ligue 2 ? Le FC Annecy vient de vivre deux mois stressants jusqu’à ce dénouement, jeudi dernier, 48 heures avant la reprise du championnat : son repêchage en Ligue 2 après la confirmation de la relégation administrative du FC Sochaux-Montbéliard. En première ligne depuis le 3 juin dernier pour défendre son club, mais relativement discret depuis l’annonce de la bonne nouvelle pour les Reds ainsi que lors de la défaite de ses joueurs samedi dernier face à Guingamp (1-4) lors de la reprise du championnat, le président du FC Annecy a pris la parole ce jeudi. L’occasion pour Sébastien Faraglia de revenir sur cet épisode et de mettre quelques points sur les « i ».

ⓘ Publicité

France Bleu Pays de Savoie – Que ressentez-vous après ces deux mois de doute ?

Sébastien Faraglia - Je suis soulagé. L’issue nous est favorable et c’est ce que nous souhaitions depuis le 3 juin. Pour nous, ces deux derniers mois ont été difficiles. Nous avons vécu des montagnes russes parce que la vérité du lundi n'était plus celle du jeudi. Peu importe ce que l’on va retenir de tout cela, je suis soulagé que l’on reste en Ligue 2. Et l'enjeu maintenant, évidemment, c’est de récupérer le retard qui est considérable. Mais on ne va pas déblatérer cent-sept ans là-dessus. On est en Ligue 2, on va faire en sorte d'être efficace pour être le plus performant possible, le plus rapidement possible.

Votre combat initial était selon vos propres mots "l’équité sportive" après la victoire sur tapis vert de Rodez lors de la dernière journée de championnat (suite à l’arrêt de la rencontre entre Bordeaux et Rodez, ndlr), finalement le FC Annecy est repêché suite aux déboires de Sochaux. Cela change-t-il quelque chose ?

Déjà, ce qui est arrivé à Sochaux, c'est terrible. On ne va pas faire d'opportunisme ou de triomphalisme sur les difficultés financières d'un club de foot. Nous n’avons pas l'historique de Sochaux mais on a vécu cette situation dans les années 90. On sait ce que c'est. On est passé de la 2e Division à la Régionale 3. C'est très douloureux et il faut beaucoup de temps pour s'en remettre, et je leur souhaite le meilleur pour rebondir rapidement et retrouver le rang qui est le leur. Mais quand je dis qu'on a réussi notre combat, c'est que depuis le 3 juin, celui-ci n'a jamais changé. Nous, depuis le départ, on militait pour l'équité sportive qui, d’ailleurs, avait fait l'unanimité au sein de la famille du football. Tout le monde était unanime pour dire que le FC Annecy ne pouvait pas être la victime du match Bordeaux-Rodez. C'est à ce titre là qu'on a milité pendant deux mois pour une Ligue 2 à vingt-et-un clubs. Si à la fin on est en Ligue 2 avec un autre chemin, c'est dommageable pour le club qui est relégué administrativement mais ce n'est pas notre fait si Sochaux a des difficultés financières.

"On n'est pas naïfs"

Que retenez-vous de votre combat pour conserver votre place en Ligue 2 ?

Je retiendrai que si on n'avait pas fait tout cela, on aurait été enterré le 4 juin. Et la Ligue 2 ne se jouerait pas à vingt-et-un clubs. Après, on a aussi appris qu'on (le FC Annecy, ndlr) avait encore beaucoup de boulot à faire pour être un peu plus présent stratégiquement. Mais c'est normal. On est un jeune club, on démarre, on arrive par la petite porte, Et puis on a aussi compris qu'on n'a pas que des amis et que la solidarité ambiante affichée dans certaines réunions peut vite se retourner contre toi quand les intérêts des uns et des autres prennent le dessus. On n'est pas naïfs, mais ça nous aura permis quand même de comprendre la position de plusieurs clubs vis à vis d’Annecy.

Est-ce une déception ?

Non parce que je sais qu'on n'est pas dans le monde des Bisounours.

Faraglia tacle... le GF38

Parmi les clubs qui ont soutenu la piste d’une Ligue 2 à 19 équipes, il y a notamment Rodez, Bordeaux et vos voisins de Grenoble. Qu’en pensez-vous ?

On aura un vrai derby pour le coup (sourire). C’est décevant ! Après, je pense que les Grenoblois ont oublié que nos actionnaires principaux font partie des gens qui ont sauvé, il y a quelques années, Grenoble du dépôt de bilan. Donc vous comprendrez que c'est surprenant, choquant et pas très classe. Mais ça les regarde. Nous, on est maintenant focus sur notre saison. Par contre, on a un peu de mémoire.

Durant ces deux mois d’incertitude, vous n’avez pas pu préparer votre saison et le recrutement a pris du retard. Quelles conséquences pour le FC Annecy ?

Le chantier est de taille. Il y a le dossier sportif, évidemment. Il faut que l’on finalise notre groupe pour avoir l’équipe la plus compétitive possible pour tenter de faire mieux que l'année dernière. Mais pour calibrer une équipe, il faut y voir clair sur le budget. Ce qui est certain, c'est qu'on ne dépensera pas l'argent qu'on n'a pas. Donc l'urgence pour nous, c'est de faire le tour de l'ensemble de nos partenaires pour valider le budget prévisionnel qu'on a présenté à la DNCG. On aura sensiblement le même budget que la dernière, aux alentours de 10 millions d’euros.

"Énergie folle"

Et le championnat a déjà repris !

Oui, c'est difficile. Oui, nous avons perdu du temps. Alors on fait quoi maintenant ? On continue à se flageller ? Non ! On y va et on fonce ! Je pense qu'il faut que tout ce que nous venons de vivre doit devenir une force, un atout. Malgré toutes les difficultés, malgré la persistance de certains clubs à tenter de nous plomber à 48 heures de la reprise du championnat, on va montrer à tout le monde que nous méritons notre place en Ligue 2.

Qu’espérez-vous maintenant ?

Il faut transformer cette expérience en énergie folle. Je pense que cette période doit faire découvrir un sentiment d'appartenance de plus en plus fort auprès de notre public et de nos partenaires. Je suis impatient de voir les premiers matches à domicile et la réaction de nos partenaires sur leur faculté à vite se réengager pour donner un signe fort. Si c’est le cas, nous pourrons dire que finalement, tout ce que nous avons vécu, aura été un atout formidable pour booster notre saison.