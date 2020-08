C'est la fin du feuilleton Serhou Guirassy. L'attaquant Amiénois s'engage officiellement avec Rennes après de longues tractations. Titularisé à la surprise générale samedi dernier contre Nancy pour la première journée de Ligue 2 il a offert le but de la victoire (1-0) comme cadeau de départ.

Ligue 2 : Serhou Guirassy quitte Amiens et s'engage avec le Stade Rennais

Après plusieurs mois de tractations, Amiens et Rennes ont trouvé un accord pour le transfert de Serhou Guirassy. L'attaquant rejoint la Bretagne et la Ligue 1. Il a passé sa visite médicale ce jeudi. Le départ de Serhou Guirassy, auteur de neuf buts la saison dernière en Ligue 2 était attendu après la relégation de l'ASC en Ligue 2 suite à l'arrêt de la saison à cause du coronavirus.

Transfert record pour l'ASC

Mais ce transfert a donc pris du temps car Amiens a fait monter les enchères. L'ASC, conscient aussi de l'intérêt de clubs Anglais pour Serhou Guirassy avait fixé sa valeur autour de vingt millions d'euros. Les Picards en obtiennent finalement quinze de la part du Stade Rennais et réalisent la plus grosse vente de l'histoire du club !

Serhou Guirassy était arrivé lors du mercato d'hiver 2019-2020, d'abord prêté par les Allemands de Cologne puis acheté par l'Amiens SC. En 23 matches la saison dernière l'attaquant Franco-Guinéen s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'effectif de Luka Elsner et a marqué à neuf reprises. Il avait notamment inscrit un doublé lors du spectaculaire nul (4-4) contre le Paris-Saint-Germain.

Un but en cadeau de départ !

Serhou Guirassy, titularisé à la surprise générale pour l'ouverture de la Ligue 2 samedi contre Nancy (1-0) a également marqué. Un but victorieux en forme de cadeau de départ à ses futurs ex coéquipiers. Avec Rennes, il va non seulement retrouver la Ligue 1 mais aussi goûter à la coupe d'Europe. Troisièmes du classement de la saison dernière, les Bretons sont qualifiés pour la Ligue des Champions.