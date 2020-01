Ligue 2 : Seule la victoire sera belle pour l'USO face à Guingamp

Orléans-la-Source, Orléans, France

"J'ai vraiment la sensation qu'on a fait une bonne semaine d'entraînement. On a refait les fondamentaux de ce qu'est une équipe, le rôle de chacun. Et j'ai vraiment la sensation que les joueurs ont été bien à l'écoute, bien concentrés" voilà comment Didier Ollé-Nicolle décrit la préparation de ce match ce vendredi à La Source. Comme l'explique l'entraîneur orléanais, dans les périodes difficiles il faut revenir à l'essentiel et l'essentiel c'est le foot, le terrain. Il a donc demandé à toute son équipe de s'y concentrer et de ne pas trop écouter ou commenter ce qui se dit à droite ou à gauche pour que personne ne soit dans l'inquiètude ou dans la crainte et puisse au contraire tout donner.

Une frustration à compenser

Les amoureux de l'USO attendaient impatiemment le début 2020 pour surfer sur le succès de décembre face à Sochaux. La déception a été grande avec la défaite face à Chambly dans un match assez plat des orléanais. "On n'est pas vraiment rentré dans le match, il n'y a pas eu la flamme. On est tombé dans un faux rythme, on s'est fait piéger" regrette le coach Didier Ollé-Nicolle. Il reconnait que l'USO a "bouffé [son] joker, entre guillemets, sur une minute d'inattention". Le droit à l'erreur, déjà très limité des orléanais, s'est encore réduit et sauf un sursaut rapide et durable, Orléans glissera irrémédiablement vers l'étage inférieur et le National.

L'effectif prend de l'épaisseur

Avec un groupe plus étoffé, il y a enfin de vraies oppositions à l'entraînement, plus de concurrence. Certains joueurs en font les frais comme Vincent Thill ou Arnaud Luzayadio, absents pour la séance d'avant-match et qui sont "à disposition de l'équipe réserve" ce week-end. L'attaquant Edouard Butin en revanche a repris l'entraînement collectif après sa fracture d'un orteil, mais visiblement encore un peu juste physiquement n'a pas été retenu dans les 18. Hicham Benkaïd qui a rechuté à Chambly, Stéphane Lambèse malade et Gabriel Mutombo suspendu sont forfaits. En revanche, le milieu Joseph Lopy est de retour.

Didier Ollé-Nicolle explique avoir choisi les 18 joueurs les plus au point physiquement. - USO Foot

Contenir la meilleure attaque de Ligue 2

Attention, en ce moment Guingamp a l'habitude de ne pas faire dans la dentelle en déplacement. 5 buts marqués à Châteauroux avant la trêve, 3 au Paris FC, 5 à Chambly en novembre, quelques gros scores qui font de cette attaque guingampaise la plus efficace de Ligue 2 avec 33 buts marqués en 20 matchs. "Quand vous pouvez laisser sur le banc Gomis, Nolan Roux, Ngbakoto, Palun, des garçons qui, pour la plupart, jouaient en Ligue 1 les saisons passées, c'est que c'est une bonne équipe, des bons joueurs". Et donc comme d'habitude pour l'USO, la réponse à ces individualités sera le collectif et surtout la solidité, qui n'est pas le fort des orléanais, avant dernière défense du championnat. Mais comme dit précédemment, l'USO n'a plu vraiment le choix, désormais "chaque match est une finale" pour le défenseur Arial Mendy. Il faudra aussi retrouver de l'efficacité offensive car, comme pour les autres classements, pour l'attaque, l'USO est encore en bas de tableau (17è).

L'attaquant Aurélien Scheidler, très efficace en début de saison, n'a plus marqué depuis le mois d'octobre en championnat. © Radio France - Johan Gand

