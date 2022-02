Ligue 2. Le SM Caen "pas en-dessous" d'une équipe comme Nîmes selon Moulin

Le SM Caen (15ème) ne navigue pas en eaux troubles mais pourrait s'y retrouver en cas de contreperformance face à Nîmes (8ème) ce samedi au stade d'Ornano (19h, en direct sur France Bleu). Après avoir battu Ajaccio, on pensait les Caennais enfin lancés dans une seconde partie de saison moins ardue que la saison passée mais une fois encore, la confirmation tant espérée n'a pas eu lieu.

La défaite contre Niort (0-2), et le nul à Nancy (1-1) ont permis aux concurrents pour le maintien de se rapprocher du club normand. La zone rouge est désormais quatre points derrière. Quant aux Crocos, après un début de saison solide et un trou d'air à l'automne, ils comptent aujourd'hui six longueurs d'avance sur le SMC. Depuis l'arrivée de Nicolas Usaï sur son banc début janvier, le Nîmes Olympique a enchaîné trois victoires et une défaite, le weekend dernier à dix contre onze, face à Dunkerque.

Moulin : "Nîmes a digéré sa relégation"

"C'est _une équipe sur une forme ascendante_, qui a su appréhender les exigences de la division, et qui semble avoir digéré sa relégation", analyse Stéphane Moulin. Nous aussi, on pourrait être 9ème ou 8ème, voire mieux, je ne pense pas qu'on soit en-dessous de ces équipes là. Mais collectivement, les joueurs ne font pas encore assez. J'aimerais qu'on soit plus 'compétiteurs'. Être sympa et gentil, c'est bien mais ça ne fait pas gagner des matchs".

15ème avec 26 points, le SMC est encore loin de pouvoir se reposer. Il va devoir encore cravacher pour obtenir son maintien. Pour autant, le spectre d'une fin de saison similaire à celle de l'an dernier ne semble pas d'actualité. "On n'est pas sur la même configuration que l'an dernier, veut rassurer Stéphane Moulin. Ce n'est pas du tout la même saison. Pour qualifier la précédente, l'entraîneur malherbiste évoque "un glissement qui paraissait inéluctable après un bon début de saison" qui ne laissait pas présager pareille suite. Cette année, Caen a toujours été "dans le moyen" selon son coach. Jamais au fond du trou, mais toujours dans l'incapacité d'enchaîner plusieurs bons résultats. Dommage ! Car selon son entraîneur, le SMC pourrait être "9ème ou 8ème" s'il avait su prendre les bons virages.

Ce weekend, point d'enchaînement en vue mais un retour de la victoire espéré dans un stade d'Ornano à nouveau autorisé à pleine jauge.

Le point sur les troupes

Annoncé hier dans plusieurs médias, le forfait du gardien Rémy Riou n'a pas été confirmé par Stéphane Moulin. Le retour d'Adolphe Teikeu non plus. Deux entraînements doivent encore avoir lieu avant le match cotre Nîmes, la liste des 18 joueurs convoqués sera établie au dernier moment. Toutefois, Nuno Da Costa et Anthony Gonçalves devraient y figurer après leur suspension du weekend dernier, pas Yoann Court, à qui il reste un match à purger.

Sorti avant la fin du match à Nancy pour une douleur à l'adducteur, Hugo Vandermersch sera bien présent face à Nîmes. Sa rupture des ligaments croisés semble désormais un mauvais souvenir lointain. Aujourd'hui, il peut se focaliser entièrement sur son jeu et son nouveau poste de piston. "J'aime bien ce poste, ça me laisse la liberté de me projeter. Pour autant, je suis avant tout un défenseur. Je veux rentrer chez moi après le match en me disant 'rien n'est passé de mon côté'. Après, offensivement, j'espère ne pas m'arrêter à un but et une passe décisive cette saison".

La convocation probable : Péan, Clémentia - Rivierez, Traoré, Cissé, Oniangué, Teikeu, Armougom, Vandermersch - Deminguet, Lepenant, Diani, Gonçalves - Zady Séry, Mendy, Da Costa, Shamal, Hountondji

Retrouvez le débrief de la conférence de presse d'avant-match à 18h35 dans 100% Stade Malherbe.