Le SM Caen clos enfin son mercato sur une treizième recrue

Le Mercato s'est achevé ce lundi soir à minuit. Le SM Caen a signé 3 joueurs offensifs et un défenseur dans les 72 dernières heures. Le club de football normand et son coach Rui Almeida vont enfin pouvoir travailler sur un effectif stable cinq semaines après le début du championnat de Ligue 2.

Caen, France

Ce mardi matin, le SM Caen sait enfin avec quel effectif il va jouer cette saison près de cinq semaines après le coup d'envoi du championnat de Ligue 2.

La période des transferts s'est achevée sur les chapeaux de roue avec quatre recrues dans les 72 dernières heures. Ce lundi, l'attaquant Benjamin Jeannot (4 ans) et le défenseur Steeve Yago (2 ans) ont été les derniers à s'engager avec le club de football normand.

La période aura été pesante aussi bien sur les dirigeants que sur le groupe caennais. "Vivement la fin du mercato pour savoir clairement qui sera avec nous et qui ne le sera pas" avait déclaré un brin excédé Anthony Gonçalves à la sortie de la victoire d'Ajaccio.

Le club de football normand a dû se montrer patient pour forger un nouveau groupe (13 arrivées) et se séparer de celui qui a été relégué la saison passée (18 départs, prêts ou fins de contrat). Un choix de faire table rase du passé qui a amené la cellule de recrutement à se démener.

Les annonces de transferts ont ainsi ponctué quasiment chaque journées de championnat : Enzo Crivelli dans un avion vers la Turquie le jour de la reprise à Sochaux, Brice Samba dans les tribunes pour le premier match à la maison avant son transfert vers l'Angleterre ou encore Casimir Ninga sur le départ avant le déplacement à Ajaccio.

Vendredi soir, c'est au coup de sifflet final de la défaite face au Havre (0-3) que le président Fabrice Clément a annoncé la signature de trois nouveaux joueurs dans les prochaines heures.

Ce sont les dernières pièces du mécano qui auront été les plus compliquées à mettre en place, celles du secteur offensif. Et ce n'est pas faute d'avoir tenté, proposé, approché de nombreux joueurs au profil prometteur (Aldo Kalulu, Yannick Gomis, Umut Bozok, Cristian Lopez...)

Ce serait logique d'un point de vue éthique que, comme l'Angleterre l'a fait cette année, la veille ou le jour de la première journée de championnat le Mercato s'arrête. Fabrice Clément

Rui Almeida n'a jamais caché son agacement sur cette période des transferts, ce mercato, qui en France dure jusqu'au 02 septembre. L'entraîneur portugais a froncé les sourcils sur l'approche un peu trop direct d'un club concurrent sur un de ces joueurs. "Avant de parler avec un joueur, Le club doit être d'accord avec le club (qui possède le joueur). Si tous les clubs font ça, je pense qu'on va arriver à un bordel. On parle de respect."

Il a pesté également sur ce calendrier de reprise où la Ligue 1 démarre quinze jours après la Ligue 2, faussant le marché. " De deux choses : ou le mercato ferme plus tôt ou la reprise de la Ligue 2 est décalée de deux semaines aussi.

Parce qu'avoir une distance aussi importante entre les deux championnats, compte-tenu que les budgets de Ligue 1 sont minimum quatre-cinq fois au dessus de ceux de la Ligue 2, reste toujours difficile."

Son président Fabrice Clément souhaite également voir la durée du Mercato se réduire la saison prochaine et coller au calendrier de reprise des championnats.

"Ce serait logique d'un point de vue éthique que, comme l'Angleterre l'a fait cette année, la veille ou le jour de la première journée de championnat le Mercato s'arrête. Il y a des réunions à la Ligue dans les quinze jours. On aura l'occasion d'en rediscuter mais évidemment qu'on souhaiterait que la période soit plus réduite."

Une demi-équipe à intégrer pendant la trêve

Après s'être vu privé de son défenseur Jonathan Gradit, voilà donc Malherbe doté de six nouveaux joueurs offensifs à intégrer pendant cette trêve internationale : Jordan Tell, Santy Ngom, Azzedine Tifouqui, Caleb Zady-Séry et donc Benjamin Jeannot et Steeve Yago. C'est quasiment une demi-équipe.

Seulement cette intégration se fera avec une pression du résultat plus accrue. Le SM Caen n'aura pris que six points en six journées pendant la durée de ce mercato agité.