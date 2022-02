SM Caen - Stéphane Moulin : "J'aimerais que les joueurs soient plus souvent récompensés qu'ils ne le sont"

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : C'est compliqué de faire l'analyse ce soir parce qu'on a vraiment bien maîtrisé notamment la première mi-temps. Comme souvent à la mi-temps, on doit rentrer avec un avantage mais malheureusement on est à zéro-zéro. Et on concède un but venu un peu d'ailleurs et après on s'expose évidemment c'est plus du tout le même match. Nous aurions dû être devant mais on a manqué de justesse technique.

Les statistiques sont là pour le dire. Dix-huit tirs à huit. Pour une équipe qui joue à l'extérieur, c'est énorme mais seulement trois tirs cadrés. Pour eux sur huit c'est pas mal mais pour nous sur dix-huit, c'est insuffisant. C'est une défaite qui ne remet pas en cause le contenu parce qu'on a bien abordé la rencontre et qu'on a fait preuve de maîtrise. Après, le but a tout changé comme souvent et on n'a pas été en capacité de revenir. C'est rageant de perdre parce que je pense qu'aux points on aurait dû gagner. Ce sont des histoires qui se répètent tellement souvent que j'ai l'impression de me répéter. et pourtant dans la manière de jouer et d'aborder la rencontre, je n'ai pas grand chose à reprocher aux joueurs.

Quant on sort de ce match là, on a juste le sentiment d'être frustré. J'aimerais franchement que les joueurs soient plus souvent récompensés qu'ils ne le sont. parce que ce soir, ils ont fait le match. On repart déçu du résultat. Maintenant je le répète, sur ce qu'on a proposé ce soir, on ne va pas changer de chemin parce que c'est le bon malgré la défaite.