Romain Thomas, capitaine du SM Caen : "croquer dans cette nouvelle saison et tout arracher"

Fini le Noir et Blanc d'Angers, Romain Thomas passe à la couleur, celles du SM Caen. Après neuf saisons à Angers, le défenseur reprend ce samedi à Nîmes le championnat avec les Bleu et Rouge.

"Mon choix a été mûrement réfléchi. Aujourd'hui, j'ai vraiment basculé. Les premiers jours, ça a fait un peu bizarre : le changement, sortir de sa zone de confort, être un petit peu seul pendant quelques semaines. Aujourd'hui, la famille est arrivée aux entraînements, donc tout est comme avant" se réjouit Romain Thomas.

Le défenseur longiligne n'est pas arrivé en terre inconnue à Caen. Il a rejoint en Normandie Ibrahim Cissé et Anthony Mandréa. Il y a surtout retrouvé un staff qu'il connaît bien autour de Stéphane Moulin et qui a été déjà le sien à Angers jusqu'en 2021.

Romain Thomas s'est d'ailleurs rapidement vu confier en préparation le rôle de capitaine par le coach normand. Le défenseur correspond à la définition que Stéphane Moulin se fait du porteur du brassard, à savoir un joueur exemplaire et irréprochable.

"Quand je dis irréprochable, ce n'est pas forcément le meilleur joueur, précise le coach caennais. Le capitaine est un joueur qui est très souvent sur le terrain. Ça veut dire que physiquement, c'est quelqu'un qui tient le choc et c'est quelqu'un qui est dans le même esprit souvent que le staff. C'est quelqu'un qui fait passer les bons messages au vestiaire et qui est capable de fédérer autour de lui. Et aussi, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience."

À 34 ans, Romain Thomas s'est donc engagé pour trois saisons, mais sans se dire qu'il s'agissait peut être de son dernier défi.

"Je prends conscience de la chose que effectivement cela me renverrait jusqu'à 37 ans mais j'ai joué contre des joueurs qui ont été bien plus loin que ça aussi. Je suis passionné de foot. Je pars du principe que tant qu'il y a l'envie et que le physique suit, j'ai envie de ne pas penser à ça parce que c'est une petite fin, une petite mort de dire "oh c'est bientôt fini". Non, non. Je veux croquer dedans et tout arracher tout simplement pour essayer de faire une belle saison."