Ligue 2 : Sochaux fait le voeu d'aller plus haut en 2021

Sochaux veut débuter l'année 2021 aussi bien qu'il a terminé 2020 avec ce spectaculaire succès à Caen. Le FCSM doit ainsi profiter de la double réception de Dunkerque et Clermont cette semaine pour boucler la phase aller avec l'ambition de viser plus haut pour la deuxième partie de saison.

Ambri, Soumaré, Niane et Lasme (de g.à d.) et les Sochaliens espèrent confirmer leur belle victoire à Caen avec la double réception cette semaine de Dunkerque et Clermont

Les supporteurs du FC Sochaux-Montbéliard seront-ils autant gâtés pour leurs étrennes de 2021 que pour leur Noël de 2020 ? C'est leur équipe préférée qui a la réponse ce mardi 5 janvier avec la venue de Dunkerque au stade Bonal à 20h pour le compte de la 18ème journée de Ligue 2. Impressionnants avant la trêve à Caen (4-1), les jaune et bleu sont attendus au tournant pour la reprise du championnat et un calendrier qui leur offre deux rencontres à domicile en une semaine avec en prime la réception de Clermont ce vendredi "On a un mois de janvier chargé (avec dans la foulée des duels face à Troyes et Toulouse, des prétendants à la montée). On sait que ca va dicter la suite de notre saison" affirme Younès Kaabouni ce lundi lors du traditionnel point presse d'avant-match. Le milieu de terrain sochalien pourrait être ménagé sur l'un des deux matches "Il faut être très vigilant avec Younès" prévient Omar Daf.

"Je n'attends pas mon équipe que sur un match, les grandes équipes, c'est sur plusieurs rencontres" - Omar Daf

En 2021, Omar Daf veut monter le curseur d'exigence de son équipe "Ce qu'on a fait à Caen, je veux le voir sur plusieurs matches. Je veux de la régularité dans nos performances, c'est indispensable si on veut franchir des paliers, avoir des ambitions. En 2021, je veux pousser les joueurs au bout de leurs limites, mentales et techniques. On va les bousculer pour les chercher à aller encore plus haut que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. C'est bien mais on doit faire plus" concède avec fermeté le coach des jaune et bleu qui attend que son équipe "enclenche une série de victoires pour s'installer dans le haut du classement". A Bonal, le FCSM serait bien inspiré de regagner après deux matches nuls frustrants contre Nancy et Grenoble en jouant en infériorité numérique.

Daf exigeant sur l'aspect technique

Pour ce duel face à Dunkerque, Omar Daf sera encore privé de Bédia et Ouréga suspendus. Le coach du FCSM récupère en revanche Christophe Diédhiou mais pas sûr que le défenseur sénégalais déloge Joseph Lopy dans l'axe "Je veux m'appuyer sur la technique, et Joseph apporte cette première relance très propre, qui casse les lignes" insiste Omar Daf qui pourrait encore redonner les clés du jeu offensif à Bryan Soumaré, étincelant dans ce rôle à Caen "Après un bon début de saison, Bryan a eu un coup de moins bien, on s'y attendait, mais là il revient bien et dans un registre, au coeur du jeu, où il nous apporte beaucoup. Ca me laisse des options, surtout ce qui est important c'est de mettre les joueurs là où ils sont les plus utiles à l'équipe" conclut le technicien sochalien qui ne pourra encore compter sur Romain Sans, Johan Martial encore en phase de reprise, tout comme Alan Virginius "qui a eu des problèmes de santé, qui a repris l'entraînement mais qui ne rejouera pas avant plusieurs semaines" précise Omar Daf.

Un promu nordiste en chute libre

Un mot enfin sur l'adversaire des Sochaliens ce mardi à Bonal. Le promu dunkerquois, bien parti avec notamment un succès d'entrée à Toulouse (0-1) vient de finir l'année en chutant à la 12ème place, sa plus mauvaise position depuis le début du championnat, la faute à quatre revers pour un seul succès (Châteauroux) lors des cinq dernières journées.

FCSM-Dunkerque, c'est ce mardi à huis clos au stade Bonal. Vivez la rencontre au chaud derrière votre radio dès 19h45 pour l'avant-match avec les commentaires sur place de Hervé Blanchard. Coup d'envoi 20h.