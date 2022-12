Ligue 2 : Sochaux 2ème après sa victoire poussive contre Rodez (1-0)

Le Père Noël n'a pas oublié le FC Sochaux-Montbéliard et ses supporteurs. Avec un jour de retard, il est passé ce lundi soir à Bonal pour y déposer un beau cadeau : les trois de la victoire contre Rodez à l'occasion de la reprise de la Ligue 2 après un mois et demi de trêve en raison de la Coupe du monde. Le FCSM a donc offert ce court mais précieux succès à son public, venu en nombre en ce Boxing day (11 719 spectateurs).

Kalulu le sauveur

Malgré tout, les Jaune et Bleu ont souffert pendant une bonne heure avant d'être libérés par le but d'Aldo Kalulu à un quart d'heure de la fin.

Autre bonne nouvelle, Sochaux prend la 2ème place à Bordeaux, battu au Havre, le leader (1-0), Bordeaux où ira justement vendredi le FCSM pour le compte de la 17ème journée.

"Il faut des contenus plus conséquents pour ambitionner des choses" Olivier Guégan

Réaction d'Olivier Guégan, entraîneur du FCSM "On a ronronné en 1ère mi-temps, il nous a manqué pas mal de choses, de dynamisme, de justesse technique, le placement de nos joueurs offensifs était trop haut, on a réajusté à la pause, et ça a été bien meilleur, l'entrée de Gaétan Weissbeck a fait du bien, Maxence Prévot nous permet de ne pas courir après le score, il fait l'arrêt qu'il faut mais je savais aussi qu'avec les forces que j'avais sur le banc, qu'on allait monter en puissance au cours du match. C'est une bonne soirée pour nous mais on n'en est qu'à la 16ème journée, il reste 22 matchs et pas des moindres, dès vendredi à Bordeaux. Tout n'a pas été parfait mais on a gagné, les trois points sont les plus importants mais il faudra avoir des contenus plus conséquents à la maison pour ambitionner des choses."

"Si on joue comme ça, ce sera compliqué de rester 2ème" Tony Mauricio

Réaction de Tony Mauricio, milieu de terrain du FCSM "On s'est dit les choses à la pause, qu'il fallait mettre plus de rythme dans les passes, lâcher plus vite la balle pour contourner leur bloc, on l'a fait et on a ouvert le score et on l'a maintenu, c'est bien. Etre 2ème c'est anecdotique, ce n'est que la 16ème journée, ça fait du bien surtout de gagner devant notre public, ils sont 11 700 ce soir, c'est énorme, Si on joue comme ça, je pense que ça sera compliqué de rester 2ème. A Bordeaux vendredi, on va devoir être fort, de toutes façons, on n'a pas le choix."

