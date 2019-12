Ligue 2 - Sochaux, 9ème à la trêve après sa défaite à Orléans (1-0)

Sochaux, France

Le Père Noël est donc passé par Orléans, ce vendredi soir, à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 2. Sauf qu'il n'a rien mis sous le sapin sochalien ! Les jaune et bleu sont privés de cadeau (encore dans leur maillot vert pistache !), puisque c'est eux qui ont offert un présent à leurs adversaires. En les laissant marquer le but de la victoire à l'heure de jeu, en oubliant le marquage sur Joseph Lopy. L'ex-sochalien, se faisant un plaisir de battre de la tête le gardien Zigi, totalement impuissant sur le coup.

Le FCSM tente en fin de match de revenir, grâce à la très bonne entrée de Bryan Lasme, mais se montre trop maladroit ou pas assez impliqué pour égaliser. En même temps, Sané ou encore Weissbeck avaient gâché avant cela, deux superbes occasions de but ! Voilà une défaite qui fait désordre chez le dernier du classement, tout heureux de signer son premier succès de la saison devant son public. Sochaux est vraiment trop généreux ! Il est surtout 9ème au classement à la trêve hivernale avec un 5ème match d'affilée sans succès en championnat. Il était temps que l'année se termine !

"On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes" - Omar Daf, l'entraîneur du FCSM

Omar Daf ne cachait pas sa déception à l'issue du match "Cette défaite est rageante, on est très, très énervés, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on a eu les occasions pour marquer. En début de saison, ces actions-là on les mettait au fond rapidement, plus maintenant ! On a des situations ce soir encore contre Orléans, qui nous auraient permis de repartir d'ici avec le sourire, et de finir l'année en beauté" se désole le coach sochalien.

"On a le classement qu'on mérite" - Omar Daf, sur la 9ème place du FCSM à la trêve

L'entraîneur du FCSM sait que son équipe réalise une très mauvaise opération en perdant à Orléans. Guingamp et Valenciennnes passent devant les jaune et bleu au classement. Les hommes d'Omar Daf terminent la phase aller à la 9ème place, conséquence d'une série noire de 5 matches d'affilée sans gagner (2 points pris sur 15 possibles) "On a le classement que l'on mérite" affirme le technicien sénégalais qui poursuit "A un moment donné, en début de saison, on a été très performants, on a pris les points, on s'est donné de l'oxygène, il y a eu beaucoup d'engouement. Tout ça, les joueurs l'ont mérité, mais ils ont fourni beaucoup d'efforts, ils ont fourni du beau jeu, donné beaucoup d'émotions. Il faut retenir tout ça, mais on a un effectif réduit, et on le paye sûrement en cette fin d'année."

La trêve plus que bienvenue

La trêve hivernale va donc faire du bien aux organismes sochaliens "Il faut optimiser au niveau de la récupération. Cette trêve arrive au bon moment, pour récupérer tous nos joueurs, et repartir sur une bonne dynamique en 2020. J'aurais signé tout de suite cet été pour être où on est aujourd'hui à mi-saison. Je suis lucide, je sais quel objectif mes dirigeants m'ont donné (le maintien au plus vite). On a du potentiel et je suis convaincu qu'on va repartir de plus belle avec la nouvelle année" conclut Omar Daf.

L'effectif sochalien est en vacances à partir de ce samedi 21 décembre, et reprendra l'entraînement le 2 janvier 2020 pour préparer son premier match de la nouvelle année contre le Paris FC, le vendredi 10 janvier à Bonal.