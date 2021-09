Ligue 2 : Sochaux à Ajaccio, pour finir l'été en beauté

La trêve internationale passée, le FC Sochaux-Montbéliard, 4ème et invaincu en déplacement, espère n'avoir rien perdu de sa superbe ce samedi à Ajaccio, 8ème et intraitable à domicile. Un bon test pour les hommes d'Omar Daf, par ailleurs lapidaire sur la recherche d'un directeur sportif.

Le FCSM va-t-il finir son été en beauté en Corse ? C'est tout l'enjeu du déplacement des Jaune et Bleu ce samedi sur le terrain de l'AC Ajaccio à l'occasion de la 7ème journée de Ligue 2. Sochaux, 4ème, teste sa solidité à l'extérieur où il est invaincu (2 succès et un match nul), sur la pelouse de l'ACA, 8ème (avec un match en moins contre le Paris FC reprogrammé ce mardi 14 septembre). Les Corses, qui n'ont pas encore connu la défaite cette saison, devraient donc donner du fil à retordre aux hommes d'Omar Daf.

Deux équipes en forme

Le duel s'annonce chaud entre des Insulaires, jamais menés au score chez eux cette saison, et des Francs-Comtois, très à l'aise loin de Bonal et qui restent sur trois "clean sheets". Et si l'historique des confrontations en Ligue 2 entre les deux formations dans la cité impériale tourne en faveur du FCSM avec une seule défaite depuis 2014, Sochaux va devoir sortir le grand jeu pour résister à la seule équipe qui a réussi à prendre un point à Toulouse, le leader (2-2 lors de la 1ère journée).

Lopy out, Pogba in, Senaya 1ère

Pour ce match à Ajaccio, Omar Daf qui se dit "très content de son effectif de qualité" et ajoute ressentir "une ambiance positive au sein du club" n'en déplore pas moins l'absence de Joseph Lopy. Le milieu de terrain sénégalais, suspendu contre Grenoble, est rentré blessé à la cheville droite de ses sélections avec les Lions de la Teranga. Le coach du FCSM récupère en revanche Florentin Pogba, revenu finalement de son périple guinéen en milieu de semaine. Le défenseur est du voyage sur l'île de beauté tout comme Alan Virginius, Hermann Tebily qui vient de signer son premier contrat professionnel avec Sochaux, et de Marvin Senaya. Le latéral, prêté par Strasbourg, se dit "arrière droit de formation" mais peut aussi "jouer à gauche", une doublure qui était "une nécessité" pour l'entraîneur des Jaune et Bleu.

"Ce n'est pas mon rôle, moi je reste entraîneur" - Omar Daf sur la recherche d'un directeur sportif

Omar Daf qui a semblé quelque peu agacé, ou tout au moins, contrarié quand questionné sur la recherche par la direction du club d'un directeur sportif, poste laissé vacant depuis le limogeage de Thomas Deniaud en janvier 2021 "Ce n'est pas à moi d'en parler, c'est à la direction. Moi je me concentre sur le terrain, je suis entraîneur, le reste je ne m'en occupe pas. Je reste dans mon rôle, qu'on ne mélange pas les fonctions, qu'on ne me donne pas des choses que je n'ai pas à gérer. Je suis entraîneur, je gère uniquement l'équipe professionnelle, je peux aider sur le recrutement avec mes réseaux mais sinon je reste à ma place et dans mon rôle, et c'est déjà pas mal."

Samuel Laurent a confié à France Bleu Belfort-Montbéliard avoir établi une short-list de trois candidats, dont Jérôme Leroy comme révélé par l'Equipe. Et que c'est Nenking, l'actionnaire, qui trancherait "mais il faut un homme d'expérience, un contre-pouvoir au coach" a souligné le directeur général exécutif du FCSM. En attendant "pour l'instant, tout va bien" clame Omar Daf, comme pour tenter de désamorcer un terrain miné. L'autre terrain, celui d'Ajaccio reste la priorité du moment pour Sochaux qui espère bien y finir son été en beauté.

Ajaccio-FCSM, la rencontre est à vivre en direct et en intégralité ce samedi dès 18h45 avec Hervé Blanchard au micro depuis le stade François Coty (coup d'envoi 19h).