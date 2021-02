Ligue 2 : Weissbeck blessé, Sochaux encore affaibli à Chambly

Sochaux ne voit pas le bout du tunnel. Battu par Ajaccio ce mardi à Bonal au terme d'un match au scénario des plus cruels, le FCSM, sans succès depuis cinq rencontres, ne se présente pas dans les meilleures dispositions pour enrayer cette spirale négative ce vendredi à Beauvais, face à Chambly, à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2. Son capitaine et meilleur buteur (8 réalisations), Gaëtan Weissbeck est forfait en raison d'un tendon d'Achille douloureux "Ca fait un moment qu'il serre les dents parce qu'à un moment donné il a rejoué à cause de la suspension de Joseph Lopy, et Gaëtan, on a "tiré" sur lui parce que Younès (Kaabouni) avait aussi mal au genou, et c'est aussi pour cette raison qu'on l'a sorti à la pause contre Ajaccio mardi." déplore ce jeudi Omar Daf lors du point presse d'avant match. Le coach sochalien va, une énième fois, bricoler pour aligner une équipe digne de ce nom.

Weissbeck, Martial out, Pogba toujours indisponible

L'absence de Weissbeck est évidemment un gros coup dur pour le FCSM, d'autant que la durée de son indisponibilité est incertaine mais la crainte de le voir longtemps éloigné des terrains est bien réelle à en croire la moue du coach sochalien. Sans son capitaine et meilleur joueur de la saison, l'équipe d'Omar Daf est extrêmement fragilisée, c'est tout le jeu jaune et bleu qui en est affecté. Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le coach sochalien perd également Johan Martial. Le défenseur (remplaçant contre Ajaccio) est de nouveau à l'arrêt après une alerte musculaire. "On le savait, Johan n'avait pas joué depuis un an, il a enchaîné deux matches d'affilée (Nancy en coupe de France et à Rodez), et là, il ressent à nouveau une gêne musculaire" explique l'entraîneur de Sochaux qui ne peut récupérer encore Florentin Pogba, et pourrait aligner une paire inédite Lopy-Moltenis en charnière centrale avec la suspension de Christophe Diédhiou.

Niane pas du voyage

Autre défection, celle d'Adama Niane. L'attaquant malien a été "recadré" par son entraîneur après avoir tiré (et raté) le pénalty contre Ajaccio alors qu'il n'était pas le frappeur désigné par le staff (Soumaré aurait dû s'en charger) "Adama a voulu bien faire parce qu'il se sentait frais, et qu'il voulait renforcer sa confiance mais j'ai remis les choses au clair avec lui. Je lui ai rappelé qu'il y a des règles à respecter dans un groupe et il s'est excusé auprès de Bryan Soumaré". Mais son absence à Chambly n'est pas due à une éventuelle sanction selon Omar Daf "Il n'a pu passer son test PCR que ce jeudi matin, donc comme on n'a pas le résultat avant notre départ en bus, il ne sera pas avec nous".

Kitala, pas avant la saison prochaine

Et puis, pour que la coupe de la scoumoune soit pleine, Omar Daf a annoncé ce jeudi que Yann Kitala (victime d'une double fracture tibia-péroné lors de la 1ère journée de championnat à Auxerre en août dernier) ne reviendrait pas au mieux avant le début de la saison prochaine "Yann est très en retard par rapport à ce qui était prévu initialement, le plus important c'est qu'il retrouve toutes ses facultés pour pouvoir être là en début de saison prochaine mais on va croiser les doigts parce qu'il a pris beaucoup de retard". Dans son malheur, Sochaux pourra quand même compter sur les retours de suspension de ses ailiers, Ambri, Lasme et Ourega.

"On traverse une situation difficile, mais on a connu pire, je reste positif" clame Omar Daf "On va peut-être laisser le beau jeu de côté, et retrouver notre football plus "réaliste", ce n'est pas une honte de jouer ce football-là, parce qu'il nous faut de l'efficacité avant toute chose". Quoiqu'il en soit, le FCSM va devoir forcer son destin pour "aller chercher deux, trois victoires qui redonneraient le sourire" conclut l'entraîneur sochalien.

Vivez le match Chambly-Sochaux en direct du stade Pierre Brisson de Beauvais ce vendredi à partir de 19h45 avec les commentaires sur place de Hervé Blanchard. Coup d'envoi 20h.