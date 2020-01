Ligue 2 - Sochaux à la pêche au gros contre Lorient

Sochaux, France

C'est la grosse cote de cette 22ème journée de Ligue 2. Sochaux, 10ème, avant les matches de vendredi, sans victoire depuis 3 mois (soit une série de 7 matches sans gagner) peut-il faire tomber Lorient, leader avant cette journée, et en route vers la montée directe en Ligue 1 ? En l'état actuel des forces en présence, on serait tenté de répondre par la négative. Mais ce championnat est tellement acharné, serré, qu'on se gardera bien de s'avancer sur ce terrain plus que miné des pronostics. Reste que le FCSM a un grand besoin de points, et qu'il serait bien inspiré de se réveiller, et de retrouver le chemin des filets face aux Merlus.

"Il nous faut un match référence en 2020" - Jérémy Livolant, attaquant du FCSM

Les Lorientais débarquent à Bonal en pleine confiance. Même diminués par des absents de marque (Bozok, Saunier, Lemoine, et peut-être Hamel), les Bretons affichent une forme étincelante, avec une seule défaite en 3 mois (à Valenciennes fin décembre). Les jaune et bleu savent donc qu'ils vont devoir sortir le grand jeu pour espérer renouer avec le succès "Il nous faut un match référence en 2020" clame Jérémy Livolant, l'attaquant sochalien "Comme on en a eu en début de saison, _il faut qu'on retrouve les valeurs qui faisaient notre force l'été dernier. J'espère que ce sera contre Lorient".L'ailier breton du FCSM s'attend à une opposition de choix mais croit en son équipe pour vaincre les Morbihanais "On ne va pas se mentir, ça va être compliqué. C'est une équipe joueuse, sur notre nouvelle pelouse, ça va leur convenir, mais nous aussi. Il va falloir être très forts en défense, et enfin tranchants en attaque"_ insiste celui qui a marqué son 2ème but personnel à Auxerre ("Je dois en marquer plus" nous a t-il confié).

Jérémy Livolant, auteur de 2 buts cette saison (tous à l'extérieur) espère inscrire son premier à Bonal contre Lorient ce samedi © Radio France - Hervé Blanchard

"Etre intraitable à Bonal" - Omar Daf, entraîneur des jaune et bleu

Trois mois sans victoire, soit 7 matches d'affilée. Il est en effet grand temps pour Sochaux de briser cette série noire. De retrouver le FCSM du début de saison qui faisait rêver ses supporteurs. Un sursaut auquel veut croire Omar Daf "Ca passe par un grand match à domicile. Notre début de saison était conditionné par ça. Il faut que l'on retrouve cet état d'esprit, cette équipe imperméable, intraitable à Bonal, que l'on renoue avec la victoire. Je pense que ça peut nous redonner de la force, de la confiance pour la suite de la saison. En retrouvant de l'allant, du dynamisme, on est capable de battre n'importe quelle équipe" conclut le technicien du FCSM.

Pas de remplaçant à Kaabouni, pas de départ de Lacroix

Du côté du mercato d'hiver, on apprend ce vendredi par le biais de Thomas Deniaud, le directeur sportif du FCSM, qu'il est terminé avant même la fermeture du marché à minuit. Les dirigeants de Sochaux ne sont pas parvenus à trouver un remplaçant à Younès Kaabouni, blessé jusqu'à la fin de saison. Les pistes menant au Strasbourgeois Jérémy Grimm et au Havrais Amos Youga n'ont pu aboutir. Par ailleurs, Maxence Lacroix restera jusqu'à la fin de saison avec Sochaux. Son départ cet hiver pour l'Atalanta Bergame n'a pu être conclu, faute, côté sochalien, de lui avoir trouvé un éventuel remplaçant. Amadou Dia N'Diaye, prêté par le FC Metz, constituent, avec le gardien Mehdi Jeannin, les seuls renforts de ce mercato d'hiver.

L'attaquant sénégalais figure d'ailleurs dans le groupe retenu par Omar Daf pour ce match face à Lorient, qui marque également le retour de blessure de Jason Pendant.

Sochaux-Lorient, coup d'envoi 15h30 ce samedi au stade Bonal. C'est à vivre en direct et en intégralité dès 15h15 sur France Bleu Belfort-Montbéliard