Ligue 2 : Sochaux à l'épreuve de Troyes

Encore un gros morceau au menu des Sochaliens. Après avoir rivalisé avec Clermont la semaine passée à Bonal, et avant d'accueillir Toulouse dans 10 jours, les jaune et bleu affrontent un autre cador de la Ligue 2 ce samedi après-midi, et s'invitent à la table de Troyes, ni plus ni moins que le leader du championnat. Mais le FCSM, 7ème, a des arguments à faire valoir. Invaincu depuis 8 rencontres, les Francs-comtois se sentent prêts à relever le défi en ouverture de la 20ème journée. Clairement, l'ESTAC est favori mais les hommes d'Omar Daf n'ont rien à perdre sur ce match "On a même tout à gagner" clame le coach sochalien qui aborde ce duel contre le leader sans pression. "Ils nous sont supérieurs, ils ne sont pas premiers par hasard". Invaincus à domicile, les Champenois des ex-Sochaliens Touzghar et Tardieu maîtrisent leur football quasiment à la perfection. "Une équipe joueuse, expérimentée" dixit Daf ..et qui n'a perdu que 3 matches cette saison.

Sochaux invaincu contre le TOP 6

Comme Sochaux d'ailleurs, ce qui prouve que les jaune et bleu n'ont pas à faire de complexe. Ils jouent bien mieux depuis quelques matches, et en sont à 8 d'affilée sans défaite. Le FCSM peut faire un coup dans l'Aube ce samedi après-midi mais à une condition "en faisant des efforts, et en sortant un gros, gros match" prévient son entraîneur. Et son équipe en est capable puisqu'elle n'a jamais perdu contre les 6 premiers du classement cette saison, et avait même brillamment battu les Troyens au match aller à Bonal (2-1). Depuis, l'ESTAC est devenue une machine à gagner mais côté franc-comtois, tous les espoirs sont également permis parce qu'en 2021, impossible n'est plus sochalien.

"Ca limite nos ambitions dans le jeu" - Omar Daf sur l'absence de renforts au mercato hivernal

Et ce même si le staff du FCSM a acté la décision de son actionnaire de ne pas investir sur le marché des transferts hivernal pour des raisons économiques comme l'expliquait Thomas Deniaud, le directeur sportif sochalien, lundi dans l'émission 100%FCSM "Ca va limiter nos ambitions dans le jeu parce que clairement il nous aurait fallu un élément expérimenté devant pour pouvoir être plus dangereux dans ce genre de match comme contre Clermont" regrette Omar Daf ce vendredi en conférence de presse. "Je pense qu'il nous a manqué ce petit brin de talent de qualité en attaque pour pouvoir passer devant donc c'est vraiment dommage" Et le coach sochalien d'enfoncer le clou "Quand on me demande d'avoir des résultats, il faut de la qualité pour aller chercher ces petits plus qui vont faire la différence. Aujourd'hui, tous les clubs ne pourront pas mais il y a des clubs qui se renforceront. Nous, c'est comme ça donc je respecte cette décision. Il faudra faire avec l'effectif actuel, faire progresser les jeunes qui sont en post-formation pour leur faire franchir des paliers parce qu'on sait que c'est avec cet effectif là qu'il faudra aller au bout" conclut, un brin fataliste, le technicien.

Le centre de formation du FCSM fermé

Omar Daf qui devrait reconduire, à quelques exceptions près, le même groupe que face à Clermont mais toujours sans Alan Virginius. Le jeune attaquant est encore absent car à nouveau cas contact de jeunes joueurs du centre de formation où il réside, et où une dizaine de pensionnaires, ainsi que 5 éducateurs, ont été contaminés au COVID. Le centre a été fermé depuis mercredi et en attendant leur retour prévu le 25 janvier "Tous sont rentrés dans leur famille et devront se soumettre à un test avant de réintégrer le centre de formation" indique le club dans un communiqué.

La rencontre Troyes-Sochaux est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard ce samedi après-midi à partir de 14h45 avec les commentaires sur place de Hervé Blanchard.