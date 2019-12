Ligue 2 - Sochaux à Orléans, pour éviter la bûche avant Noël !

Sochaux, France

Pour un entraîneur, c'est le match le plus délicat à préparer. Le tout dernier rendez-vous avant les fêtes de fin d'année. Omar Daf y est confronté, ce vendredi 20 décembre, à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 2 avec le déplacement des jaune et bleu à Orléans pour clore la phase aller. Le FCSM, 7ème, sans succès depuis 5 rencontres (toutes compétitions comprises), veut quand même finir 2019 par une victoire. L'occasion semble belle sur le terrain du dernier de la classe. Orléans, 20ème et lanterne rouge avec 10 points seulement, abat face aux Sochaliens, certainement sa dernière chance de croire à un hypothétique maintien. Tout plaide en faveur des Francs-comtois, mais ce duel dans le Loiret a également tout du match piège pour les hommes d'Omar Daf.

Ne pas faire de cadeaux

L'entraîneur du FCSM le sait. Pour éviter toute démobilisation (et désillusion) avant la trêve des confiseurs, Omar Daf et son staff maintiennent leurs joueurs sous pression "On revient tous en bus après le match, on rentre dans la nuit d'Orléans. On se retrouve samedi matin pour un débrief et un bilan de la première partie de saison. A partir de ce moment-là uniquement, les joueurs seront en vacances (jusqu'au 2 janvier 2020)". Le message du coach sochalien est clair "On est des professionnels, et le job on va le faire à Orléans jusqu'à la dernière seconde. On a passé ce message aux joueurs toute la semaine".

Le technicien sénégalais insiste sur l'obligation qu'a son équipe de ne pas se relâcher dans le Loiret "Je pense qu'on ne fera pas de cadeaux. Il faut respecter ce championnat, cet adversaire, même s'il est dernier, et surtout respecter notre club. En tous les cas, ce que j'attends de mon équipe, _c'est que dans les intentions, on soit irréprochables_, en défense et en attaque. Surtout en attaque où, c'est clair, on doit faire plus, montrer plus de spontanéité. Clairement, si on veut retrouver le goût de la victoire, il faut montrer autre chose !"

"Plus de générosité offensivement, et plus concentrés sur les coups de pied arrêtés défensifs" - Jason Pendant, défenseur du FCSM

Et notamment dans les deux surfaces de vérité comme le veut l'expression consacrée. Jason Pendant, capitaine par intérim en l'absence de Maxence Prévot, blessé, est très lucide sur la question "Il faut rester concentrés sur ce dernier match. Etre plus généreux en attaque, faire plus d'appels, et être plus agressifs pour gagner les duels offensifs, et je pense qu'avec ça, ça peut le faire" affirme le défenseur du FCSM (qui pourrait reglisser sur le banc de touche avec le retour de suspension de Christophe Diédhiou dans l'axe).

Jason Pendant vient d'être aligné trois fois en défense centrale. Avec le retour de suspension de Christophe Diédhiou, sera-t-il encore titulaire à Orléans ? © Radio France - Hervé Blanchard

Le jeune latéral n'oublie pas non plus l'autre point noir à gommer du côté sochalien "Il faut qu'on arrête de prendre des buts sur coups de pied arrêtés. On en a assez pris cette saison (7 fois déjà cette saison dont les deux derniers buts sur corner face à Grenoble et Châteauroux), donc on a travaillé ce secteur cette semaine, donc on va essayer de ne plus en encaisser, de ne pas prendre de buts dans le jeu non plus". Face à la pire équipe de ce championnat à domicile (aucune victoire, 2 matches nuls et 7 défaites), le FCSM joue gros. Contre le cancre de la Ligue 2, il n'a tout simplement pas le droit à l'erreur, sous peine de sacrément gâcher le Noël de ses fidèles supporteurs !

Orléans, pas franchement l'adversaire idéal du FCSM en déplacement !

Orléans-FCSM, c'est ce vendredi à 20h, au stade de la Source. C'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.