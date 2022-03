Ligue 2 : Sochaux vainqueur tout en maîtrise de Rodez (2-0)

Sochaux à son aise contre Rodez ! En signant une victoire convaincante ce samedi soir (2-0), dans la bise glaciale de Bonal, le FCSM a rassuré ses supporters, et s'est certainement rassuré également au terme de cette 30ème journée de Ligue 2. Les Ruthénois n'ont pas fait le poids devant la maîtrise technique et la furia offensive des Jaune et Bleu, récompensés par les très beaux buts d'Aldo Kalulu (son 8ème personnel) et Rassoul Ndiaye, à la conclusion de magnifiques actions collectives. Le score aurait même pu être plus large mais l'essentiel est là. Sochaux reste certes 5ème mais revient à 5 points du Paris FC, le 2ème, et 3 d'Auxerre battu chez lui par Toulouse. Et puis, la place de barragiste semble actée avec désormais 10 points d'avance sur Le Havre, le 6ème.

Football plaisir

Pour la 1ère fois de la saison, Sochaux n'a jamais tremblé, et a mené par deux buts d'écart à la pause. Face à une équipe aveyronnaise complètement dépassée, les coéquipiers de Tony Mauricio ont déroulé leur plan de jeu sans accroc "J'avais demandé du mouvement à mes joueurs, et du jeu au sol" se félicitait Omar Daf "satisfait de la prestation de son équipe, qui a démarré fort pour prendre l'avantage très vite. On a eu une grosse maîtrise technique, et ensuite on a été solides pour ne pas prendre de buts, c'est une victoire logique et méritée". Pour le milieu de terrain du FCSM "On a remis les pendules à l'heure après notre mauvaise série, on marque deux beaux buts" avec le piqué d'Aldo Kalulu (13ème), parfaitement lancé par Weissbeck. Et puis que dire de celui de Rassoul Ndiaye (36è), encore impressionnant ce samedi, reprenant une passe en retrait de Maxime Do Couto, pour le break ! Du sur mesure et un pur régal !

Le TOP 5 dans la poche, et la 2ème place toujours en ligne de mire

En faisant la fine bouche, on pourrait (presque) regretter que le score n'ait pas été plus large encore avec la barre de Mauricio (sa 6 ou 7ème de la saison (poteaux compris)) nous a soufflé le Sochalien, et deux grosses occasions ratées en seconde période. Mais avec la défaite d'Auxerre chez lui contre Toulouse (1-2) et le nul du Paris FC à domicile contre Pau (1-1), Sochaux réalise quand même une belle opération au classement "C'est une victoire importante au vu de ces résultats, les joueurs ont pris du plaisir, c'est ce qui compte, si on reste comme ça jusqu'au bout, c'est de bon augure pour la suite, à condition de rester très concentrés et très humbles" concède Omar Daf. Sochaux reste 5ème mais est quasiment sûr de disputer au moins les barrages pour la montée avec désormais 10 points d'avance sur Le Havre, 6ème (battu à domicile par Caen 2-4). Mais en revenant à 5 longueurs du Paris FC, 2ème, à 3 d'Auxerre et en restant à 4 seulement d'Ajaccio (vainqueur de Nîmes 1-0), les Jaune et Bleu sont à nouveau en droit d'espérer encore mieux.