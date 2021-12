Ligue 2 : Sochaux a trois points à mettre sous le sapin contre Valenciennes

Une place sur le podium au pied du sapin. Voilà ce que demandent les supporteurs sochaliens pour Noël. Pour cela, il faut espérer une victoire ce mardi soir à Bonal contre Valenciennes en clôture de la phase aller du championnat de Ligue 2 (20h45). Et pour le FCSM, 5ème, une place éventuelle dans le TOP 3 à condition de battre les Nordistes, 17èmes. Un succès serait surtout la meilleure des récompenses pour les coéquipiers de Tony Mauricio, "Ça validerait notre très bon début de saison" lâche le milieu de terrain des Jaune et Bleu, ménagé contre Nantes en coupe de France.

"On ne calcule pas mais on veut bien finir l'année" - Omar Daf

Finir l'année sur le podium, évidemment les fans des Jaune et Bleu en rêvent, les consolerait surtout de l'élimination en coupe de France contre Nantes. Pour Omar Daf, ce serait sûrement la cerise sur la bûche, mais ce match contre Valenciennes n'a rien de décisif pour l'entraîneur sochalien "On ne calcule pas, on a perdu des points là où on pensait en prendre, et inversement, on va tout faire pour gagner, on a privilégié au maximum la récupération et la fraîcheur avant, et après le match de Nantes, pour être au meilleur de notre forme contre VA. Mais ce match n'a rien de décisif, la saison est encore longue, il n'empêche, on veut l'emporter pour récompenser l'équipe de tous ses efforts depuis le début de saison". Le coach du FCSM devrait aligner à nouveau son équipe type, à l'exception de Prévot et Ndour toujours blessés.

Kalulu de retour, Kitala sur la bonne voie et des jeunes prometteurs

En revanche, Aldo Kalulu, préservé contre Nantes en raison d'ischios "en feu" dixit Daf après le match nul à Bastia, est de retour face à Valenciennes. Gaëtan Weissbeck, remplaçant sans entré en jeu face aux Canaris, va aussi reprendre le brassard contre les Nordistes. Quant à Yann Kitala, son match plein de courage et d'abnégation contre le FCN, a plu au coach sochalien "Il a eu du répondant, il a gagné beaucoup de duels aériens, il nous a fait beaucoup de bien en aidant notre bloc à remonter par moments, je suis très content de sa performance, même, et c'est normal, s'il lui manque encore de retrouver les sensations du buteur, mais il revient petit à petit" estime Daf. De là à l'associer à Kalulu d'entrée ? Peu probable, alors que les jeunes comme Mayenda ou encore Viltard et Faraj sortent du groupe malgré leurs belles entrées samedi "C'était une bonne expérience pour eux contre Nantes, c'est bien, ils ont pris leurs responsabilités sur les tirs au but, mais il faut renouveler ces performances sur la durée, et c'est là la difficulté de l'apprentissage du haut niveau" prévient le technicien sochalien qui a tenu également à défendre Christophe Diedhiou pour son tir au but raté "Chacun a pris ses responsabilités et il voulait tirer, mais même les plus grands en ratent, chacun avec son style, quand c'est bien réalisé, on dit c'est maîtrisé, et là le gardien nantais est parti du bon côté, c'est comme ça". Pénalty ou pas contre VA, le FCSM doit forcer son destin pour mettre trois points sous son sapin !

Le match Sochaux-Valenciennes est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 20h30 dans l'avant-match avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Bonal (coup d'envoi à 20h45)