Ligue 2 - Sochaux arrache le match nul contre Grenoble (1-1)

Sochaux, France

Déjà bravo ! Bravo aux acteurs de ce Sochaux-Grenoble d'avoir tenté de jouer au football sur un tel terrain ! La pelouse de Bonal, sablée cette semaine pour limiter les dégâts, n'avait de pelouse que le nom. "Un champ" pour Philippe Hinschberger, l'entraîneur grenoblois, autant dépité par le match nul de son équipe que par l'état du rectangle vert sochalien, qualifié même d'"épouvantable" par le coach isérois en conférence de presse d'après-match. C'est vrai que les deux formations ont eu le mérite de s'évertuer à proposer un football de qualité sur une telle pelouse. A ce jeu-là, le GF38 a largement dominé les débats avec à la baguette Jessy Benet, juste impressionnant de facilité dans l'entre-jeu, indéniablement le meilleur homme de ce match de la 18ème journée de Ligue 2 qui n'a finalement pas voulu désigner de vainqueur.

Grenoble meilleur, mais pas vainqueur

Grenoble, dominateur, peut s'en vouloir d'avoir laissé le FCSM égaliser en toute fin de match. Le but de la tête d'Eric Vandenabeele, sur corner (encore une erreur de marquage des jaune et bleu, un véritable fléau cette saison) à 20 minutes de la fin, devait suffire mais c'était sans compter sur la révolte franc-comtoise récompensée à la 88ème minute par une frappe victorieuse de Bryan Lasme, tout juste entré en jeu.

Sochaux sauve son honneur

Pour Omar Daf, la prestation de son équipe reste malgré tout insuffisante "Ce n'est pas notre meilleur match, loin de là, c'était poussif. On n'a pas réussi à enchaîner nos circuits de passe, à poser notre jeu. Ca a été très compliqué. Je suis très, très déçu par rapport à ce qu'on a proposé". Mais le coach du FCSM veut aussi voir le positif "Ce que je retiens malgré tout, c'est notre mental, notre force de caractère pour aller chercher l'égalisation dans des conditions très compliquées".

"Il ne faut pas remettre toute la faute sur l'état du terrain" - Younès Kaabouni, milieu de terrain du FCSM

Younès Kaabouni ne se cherche pas d'excuses "Il faut le dire quand on fait un mauvais match, et ce soir, c'est le cas. Ca a dû être très dur pour nos supporteurs de nous voir jouer ainsi. Après, on n'a rien lâché, les remplaçants nous ont fait beaucoup de bien. Le but de Bryan Lasme nous fait gagner un point, et ça compte, on va pas cracher dessus" Le milieu de terrain du FCSM ne veut pas non plus, que l'état certes déplorable de la pelouse, explique toutes les difficultés des jaune et bleu "Grenoble a produit du beau football, donc ce n'est pas forcément le terrain qui explique notre mauvais match. C'est nous qui sommes responsables de notre mauvaise prestation, rien que nous".

D'un point de vue comptable, ce match nul n'est évidemment pas un résultat satisfaisant pour Sochaux (5ème match sans victoire) mais l'abnégation affichée pour éviter la défaite mérite d'être soulignée. Sochaux perd malheureusement une place et se retrouve 7ème (à égalité de points avec Valenciennes), doublé par Clermont, vainqueur du Havre (2-1). Vivement que l'année se termine pour les hommes d'Omar Daf qui bouclent la phase aller ce vendredi à Orléans, lanterne rouge.

La pelouse de Bonal au coeur d'une réflexion entre les dirigeants du FCSM et les élus de PMA

La pelouse de Bonal est, par ailleurs, le sujet brûlant du moment au FCSM. Selon nos informations, les dirigeants sochaliens, évidemment conscients du problème majeur que représente son triste état, sont entrés dans une phase de réflexion pour trouver une solution dans les meilleurs délais. Des discussions ont, à cet effet, déjà eu lieu avec les élus de PMA (pays de Montbéliard Agglomération, propriétaire du stade). A l'heure actuelle, il ne s'agit que de pistes de travail.