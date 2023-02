Ligue 2 : Sochaux arrache le nul contre le Havre (1-1) et conserve sa deuxième place

On attendait un grand match, on a été servi. Sochaux et Le Havre se sont séparés sur un match nul, ce samedi soir, au stade Bonal (1-1). Les Sochaliens, poussés par 15 000 supporters, ont arraché l'égalisation en toute fin de rencontre, dans une rencontre d'une très grande intensité, grâce à Aldo Kalulu (87ème).

Le FCSM est pourtant très mal rentré dans son match, laissant la balle aux Normands, auteurs d'un pressing haut et efficace. Un peu trop tendres, ils ont concédé l'ouverture du score dès la 3ème minute, sur un corner mal repoussé et une frappe en pivot du défenseur central havrais, Arouna Sangante.

Une entame ratée

À part peut-être un peu de "crispation" et de "pression", Olivier Guégan, l'entraîneur des Jaune et Bleu, n'arrivait pas à s'expliquer ce début manqué à la fin du match. Mais il a énormément apprécié la réaction de ses joueurs : "Peut-être que le but nous a réveillés, nous a permis, derrière, de jouer plus libérés et d'aller chercher ce point. Et je pense qu'on aurait mérité d'aller chercher les trois points. On a mal entamé ce match mais derrière on a montré beaucoup de qualités et de talent".

En réalité, les Sochaliens ont montré des difficultés jusqu'au quart d'heure de jeu, bafouillant leur football, et subissant le bon pressing havrais. Puis, Gaétan Weissbeck et Rassoul Ndiaye ont haussé le ton dans l'entre-jeu et Sochaux a pu mettre le pied sur le ballon.

Le réveil, puis la libération

Grâce à un stade Bonal, de plus en plus chaud, les Jaune et Bleu se sont procuré plusieurs occasions, principalement dans le dernier quart d'heure, jusqu'à ce but magnifique de Kalulu, entré un peu plus tôt, sur un extérieur du droit, dos au but, pour lober le gardien havrais.

Les Sochaliens n'ont ensuite pas réussi à arracher la victoire, mais Olivier Guégan retient surtout le positif : "Ce que j'ai bien aimé, c'est ce que mon groupe dégage depuis un certain temps, et ça, ça me plait". Ses joueurs aussi semblent satisfaits du point pris, malgré un peu de frustration sur le scénario. "Ça reste une bonne opération, même si on aurait espéré et mérité mieux je pense, analysait le capitaine, Gaétan Weissbeck. Surtout qu'en fin de match, on a poussé et fait ce qu'il fallait. Quand on voit les parades de Desmas (le gardien havrais, ndlr) ce soir, on mérite bien mieux que le point du match nul."

Un point qui va compter, dans la course à la montée

Ce point fait tout de même beaucoup de bien aux Sochaliens, puisque deux de leurs rivaux dans la course à la montée, se sont manqués. Grenoble a concédé le match nul, à domicile, contre Pau (1-1), tandis que Bordeaux s'est incliné à Niort (3-1). Les Jaune et Bleu sont désormais seuls deuxièmes au classement, avec un point d'avance sur les Girondins, toujours trois d'avance sur les Isérois et quatre sur les Messins, qui reçoivent Caen, ce lundi.

Mais plus qu'un point qui devrait compter, selon les joueurs du FCSM, c'est surtout la bonne dynamique qui est très encourageante pour l'avenir. Valentin Henry sent que le groupe monte en puissance : "On a trouvé notre rythme de croisière, je pense. On a une équipe qui vit bien, un groupe qui s'améliore, une cohésion qui s'améliore. On le ressent sur le terrain, on est très solides. Ce soir, il nous manque ce petit plus pour faire pencher en notre faveur, mais au vu de ce qu'on a fait ces derniers temps, je suis très rassuré sur la suite et sur le prochain match".

Il faudra donc confirmer, à Quevilly, samedi prochain, face à une équipe en forme, sixième du championnat, qui a posé des soucis au FCSM lors du match aller (2-2).

