Ligue 2 : Sochaux atomise Clermont (4-0) et prend la 2ème place du classement !

Rien n'arrête le FC Sochaux-Montbéliard ! Le FCSM étrille Clermont 4 à 0, ce vendredi soir à Bonal. Abdoulaye Sané signe un triplé et incarne à lui tout seul la réussite totale des jaune et bleu en ce début de saison. Sochaux est même 2ème de la Ligue 2 ! Un pur bonheur pour ses supporteurs.

Sochaux, France

Le public de Bonal, ils étaient 7 mille spectateurs ce vendredi soir, n'a pas envie de partir. Les joueurs lui offrent un tour d'honneur, et même un clapping, pour le remercier de son soutien tout au long d'un match juste incroyable. Sochaux s'impose très largement contre Clermont 4 à 0 lors de cette 10ème journée de Ligue 2. Abdoulaye Sané est le héros du soir en signant un triplé (6ème, 85ème et 89ème), Gaëtan Weissbeck complète le tableau d'affichage en marquant le deuxième but de la soirée (73ème), le but du KO pour Clermont.

Avec ce 3ème succès d'affilée, le FCSM prolonge déjà son invincibilité à domicile, et grimpe même à la 2ème place provisoire du classement, juste derrière le leader Lorient accroché chez lui par Ajaccio (0-0). Des Corses que les Sochaliens devancent désormais à la différence de buts. Les jaune et bleu peuvent néanmoins décrocher selon les résultats de Lens et du Havre ce weekend.

L'arrêt de Prévot, tournant du match

Si Sochaux rafle la mise, c'est en grande partie grâce à son gardien Maxence Prévot, auteur d'un superbe arrêt à un quart d'heure de la fin. Sa parade prive Clermont d'une égalisation certainement méritée, mais sur la contre-attaque, le FCSM, au terme d'une très belle action, trouve la faille et double la mise par une frappe tout en finesse de Gaëtan Weissebeck. Clermont est au tapis, et Sané en profite pour enfoncer le clou en marquant encore à deux reprises. Son triplé (après son doublé contre Guingamp) lui permet de totaliser désormais 7 buts en 10 journées. Ce Sochaux-là, à l'image de son attaquant sénégalais, marche sur l'eau !

"On savait que Sochaux était une équipe habile en contre, on n'a pas été déçus" Pascal Gastien, entraîneur de Clermont

Analyse lucide du coach clermontois après la rencontre "Ils ont tiré 5 ou 6 fois, ils ont marqué 4 buts ! Ils sont efficaces. Ils n'ont pas volé leur succès". Pour Omar Daf, son homologue sochalien "C'est une victoire méritée. On a su faire corps, le dos rond dans les temps forts de Clermont. Maxence Prévot fait un arrêt décisif au bon moment. Bravo à mes joueurs, parce qu'ils ont été encore fantastiques !"

"On n'a pas volé notre 2ème place" Maxence Prévot, gardien et capitaine du FCSM

Le gardien et capitaine sochalien se régale dans cette équipe "On n'a pas volé notre place. On fait les efforts tous les weekends pour en arriver là. On le voit sur le terrain, ça court de partout pour aider chaque coéquipier. C'est plus beau à voir jouer que la saison dernière, mais il faut continuer" conclut le portier jaune et bleu.

Certains supporteurs ont, en revanche, du mal à réaliser. Et immortalisent l'instant pour être sûr de ne pas rêver !

Un discours repris par Omar Daf "Cette 2ème place, même provisoire, c'est certes anecdotique, mais pour les joueurs, c'est quand même bien, ça les conforte dans l'idée qu'ils sont dans le vrai. _Je suis très heureux que mes joueurs puissent donner autant d'émotions à tous les amoureux de notre club_. Je les encourage à ne rien lâcher parce que le championnat est encore long. Ce qu'on est en train de faire, c'est très, très bien mais il reste encore du chemin à parcourir". L'entraîneur du FCSM n'aura jamais aussi bien porté son surnom de "Grand Sage".

Pour info, cela faisait 9 ans que Sochaux n'avait pas atomisé un adversaire 4-0 à Bonal. C'était contre Nice, c'était en Ligue 1. La Ligue 1, un doux rêve encore pour le FCSM et ses supporteurs, qui pour l'heure ne veulent qu'une seule chose, savourer l'instant présent, savourer juste ce bonheur retrouvé.

La preuve en vidéo