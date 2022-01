Ligue 2 : Sochaux au Havre, avec des étrennes derrière la tête

A défaut de cadeau de Noël, les supporteurs du FCSM espèrent quand même se consoler avec de belles étrennes. Partis à la trêve sur une nouvelle désillusion à Bonal contre Valenciennes (1-1), les Jaune et Bleu comptent bien démarrer la nouvelle année par une performance sur le terrain du Havre ce samedi après-midi à 15h. Ce choc entre prétendants à la montée ouvre la 20ème journée de Ligue 2, entre des Sochaliens, 5èmes, désireux de laisser des Havrais, 6èmes, à un point seulement, derrière eux au classement, et même les distancer en cas de victoire. Un temps incertain en raison de cas de Covid dans les rangs du club doyen du football français, le duel est finalement maintenu malgré des effectifs décimés de part et d'autre.

7 cas de COVID au Havre contre 1 seul à Sochaux, pas un avantage selon Omar Daf

Pour Omar Daf, privé de Maxime Do Couto, seul joueur testé positif de l'effectif sochalien, le FCSM n'est pas pour autant avantagé "Le Havre a ses soucis avec ces cas de Covid, mais son équipe type, à part le gardien, ne devrait pas bouger, et nous, on a 7 absents, des joueurs importants comme Prévot, Ndour, Pogba, Lopy, Ambri (les deux derniers partis à la CAN), donc ça s'équilibre" pour le coach des Jaune et Bleu qui a préféré ne plus aller s'entraîner au centre de formation de Seloncourt "il y a des cas de Covid chez les jeunes, donc, on ne les fait plus s'entraîner avec nous" explique le technicien sochalien.

"Il va falloir marquer le coup contre un adversaire direct" - Aldo Kalulu

En dépit de ces aléas sanitaires, "tôt ou tard, chaque équipe sera impactée, mais pour nous, avec un effectif réduit, on risque d'être moins armés que d'autres pour pallier ces absences" avance Omar Daf, Sochaux va quand même devoir être à la hauteur de ce premier rendez-vous de l'année. Si l'entraîneur du FCSM aime dédramatiser l'enjeu de l'événement "Il faut prendre des points quel que soit l'adversaire, et quel que soit le résultat face au Havre, il restera beaucoup de matches après", Aldo Kalulu, lui, rejoint plutôt le coach du HAC, Paul Le Guen, qui parle d'un "match important" face à Sochaux "C'est sûr qu'il ne faut pas se dire après chaque match que celui d'après est tout aussi important, parce qu'au final, les matchs, ils passent, ils passent et il en reste plus beaucoup, donc, évidemment, c'est un adversaire direct contre lequel il va falloir marquer le coup, et on y va clairement pour gagner, on est toujours aussi ambitieux" lâche le meilleur buteur des Jaune et Bleu avec 5 réalisations.

Le Havre moins performant à domicile

Aldo Kalulu serait d'ailleurs bien inspiré de prendre à défaut la 2ème meilleure défense du championnat (13 buts encaissés). D'autant que le HAC a pris autant de points à domicile qu'à l'extérieur. Il ne s'est même incliné qu'à une seule reprise en déplacement (Dunkerque) contre deux fois au stade Océane (Paris FC et Ajaccio) ... deux formations du TOP 5, voilà qui pourrait donner des idées aux coéquipiers de Gaëtan Weissbeck, avec des étrennes derrière la tête ! La délégation sochalienne prend ses quartiers dès vendredi soir au Havre, avec dans ses bagages, des tests antigéniques pour dépister tout joueur susceptible d'être affecté par le coronavirus, et ce jusqu'à quelques heures du match, pour préserver la santé du joueur et éviter un cluster au sein de l'effectif.

Le match Le Havre-Sochaux est à vivre en direct et en intégralité dès 14h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Océane (coup d'envoi à 15h).