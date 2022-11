Ligue 2 : à Annecy, Sochaux veut reprendre de la hauteur

Un nouveau souffle. Voilà ce que recherche Sochaux avant son déplacement ce samedi à Annecy. Le FCSM est loin d'être à l'agonie mais sa 3ème place, qu'il défend à l'occasion de la 14ème journée de Ligue 2, semble quelque peu trompeuse au vu de ses dernières prestations. Qualifié sans gloire en coupe de France, le FCSM va devoir retrouver en Haute-Savoie les vertus qui faisaient sa force en fin d'été avec cette incroyable série de 6 victoires d'affilée. Contre le promu annécien, 16ème, premier non relégable, les Jaune et Bleu, certes privés de Rassoul Ndiaye, suspendu, devront surtout se montrer "pragmatiques et efficaces" souligne son entraîneur, OIivier Guégan. En clair, "aller à l'essentiel" .. et donc gagner pour ne pas se laisser distancer par le duo de tête, Bordeaux et Le Havre.

ⓘ Publicité

Un match compliqué en perspective

Pour le coach sochalien, son équipe va devoir "réussir son entame de match, ne plus être menée au score, parce qu'on l'a vu contre QRM, c'est très énergivore de revenir à la marque". Annecy n'a peut-être gagné qu'une seule fois à domicile (avec 4 défaites), et n'a glané qu'un succès sur ses 5 derniers matchs, il n'en reste pas moins un adversaire difficile pour Olivier Guégan "Contre Quevilly, on est tombé sur un os, la meilleure équipe du moment, typique de Ligue 2. Annecy, c'est différent, ils jouent avec du coeur, ils vont chercher l'adversaire très haut, à nous de nous adapter et d'être intelligents sur un terrain, ouvert aux quatre vents, et qui sera certainement gras et dégradé au fil du match" prévient le technicien du FCSM.

Qui à la place de Ndiaye ?

Avec la suspension de Rassoul Ndiaye, chacun se livre au petit jeu de son remplaçant ce samedi à Annecy. Weissbeck qui décroche, Lopy relancé, ou Alvero titularisé en Ligue 2 ? "Mon choix est fait" plaisante Olivier Guégan "Ca va donner la chance à d'autres de se montrer et de faire voir de quoi ils sont capables. On fait sans Weissbeck et on a gagné, on espère gagner sans Ndiaye même si c'est un joueur important. Certains méritent d'être lancés, d'autres de souffler. Mais la force d'un groupe c'est de saisir les opportunités, quand la porte s'ouvre, il ne faut pas qu'elle se referme, c'est le message que j'ai passé à mes joueurs" conclut le coach des Jaune et Bleu.

Tebily out, Do Couto et Lopy in

Des propos qui pourraient laisser à penser que le jeune Skelly Alvero (excellent à chacune de ses entrées en L2 et plutôt à son aise en coupe de France) tiendrait la corde, sachant que Hermann Tebily, forfait (blessé au pied en en coupe), enlève une option offensive sur le banc. En dépit de ces ajustements, le FCSM semble armé pour renouer avec le succès. De toutes façons, son coach vise les 30 points à la trêve. Le calcul est donc simple : il lui faut l'emporter à Bonal contre Bastia samedi prochain et ce samedi à Annecy.

Vivez le match Annecy-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 18h45 ce samedi avec les commentaires de François Ventéjou depuis le Parc des Sports d'Annecy (coup d'envoi à 19h00)

loading

loading

loading