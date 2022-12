Ligue 2 : Sochaux battu à Bordeaux (2-1) peut nourrir de gros regrets

Les Sochaliens vont avoir du mal à trouver le sommeil au retour de Gironde. Dans le choc du haut de tableau, le FCSM s'incline sans démérité 2 buts à 1 à Bordeaux, candidat à la montée. Sochaux malgré une bonne entame et des occasions franches de Sissoko (2e) ou encore Weissbeck (21e).

Bordeaux frappe deux fois en deux minutes

Sochaux s'est fait piéger à la demi heure de jeu en encaissant deux buts en deux minutes. C'est d'abord Maja qui ouvre le score pour Bordeaux sur un corner venu de la droite (1-0). Le ballon lui retombe sur le pied après avoir traversé la surface de réparation sans qu'aucun sochalien ne puisse intervenir. Puis Davitashvili servi en profondeur enfonce le clou d'une frappe enroulée après avoir mis Faussurier dans le vent (2-0). Le Matmut Atlantique exulte, Maxence Prévot est encore battu et Sochaux KO.

Kanouté sonne la révolte

L'entraineur sochalien Olivier Guegan change ses plans au retour des vestiaires et lance Kalulu et Do Couto. Sochaux hausse son niveau de jeu et met la pression sur son adversaire. La domination doubienne est récompensée à la 58e minute : Franck Kanouté réduit le score de l'extérieur du pied (2/1) suite à un magnifique mouvement collectif et une remise de la tête intelligente de Weissbeck. Kanouté signe son premier but avec Sochaux mais le compte n'y est pas.

Bordeaux résiste à dix

Les Sochaliens vont pousser jusqu'au bout aidés par l'expulsion logique de Delaurier après une énorme faute sur Weissbeck. Le FCSM se crée deux belles occasions en fin de partie**.** La frappe de Kanouté est détournée par Poussin et le coup franc plein axe aux 20 mètres de Weissbeck termine sa course dans la tribune. Bordeaux s'impose 2 buts à 1 au bout de cinq minutes de temps additionnel. Les jaune et bleu ont tout donné mais peuvent se mordre les doigts.

Le FCSM recule à la 3e place de la Ligue 2 derrière Bordeaux qui fait la belle opération de la soirée.

Réactions à venir...