Ligue 2 : Sochaux battu d'un flocon à Troyes (2-1)

Ce n'est pas passé loin mais c'est quand même raté pour Sochaux battu ce samedi après-midi à Troyes 2 buts à 1 à l'occasion de la 20ème journée de Ligue 2. En pleine tempête de neige, sur un terrain difficile, le FCSM a pourtant cru décrocher un bon match nul sur le terrain du leader du championnat. Mais la joie légitime après l'égalisation de Bryan Soumaré à l'heure de jeu a été de courte durée. L'ex-Sochalien, Florian Tardieu a été le bourreau de son ancien club. En signant un doublé, d'abord sur un coup-franc magistral en début de match (13è), et surtout en redonnant l'avantage définitif aux Troyens sur pénalty après une faute de Lopy sur Gori (68è). Au classement, Sochaux reste 7ème mais perd du terrain sur le TOP 5, en se retrouvant désormais à 7 points du 5ème, Grenoble.

"Beaucoup de frustration" - Omar Daf, coach du FCSM

Le FCSM peut quand même nourrir des regrets sur ce match à Troyes "On a beaucoup de frustration" concédait Omar Daf à la fin de la rencontre "parce qu'on perd ce match en prenant deux buts sur coup de pied arrêté. C'est rageant parce que je pense qu'on avait fait le plus dur en revenant au score, et toute la partie, on n'a pas fermé le jeu et on a essayé d'aller vers l'avant pour essayer de gagner ce match"

Trop d'occasions de but ratées

Et Sochaux a eu plusieurs opportunités de marquer, par Chris Bédia qui perd son duel avec le gardien troyen juste avant la pause, ou encore Gaëtan Weissbeck, seul dans la surface qui se retourne pour frapper au lieu de glisser à Lasme mieux placé. "Ca se joue toujours sur des détails, si il n'y avait pas eu ce pénalty pour Troyes, j'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné à 1 partout jusqu'au bout mais ça n'enlève rien à la victoire de Troyes qui est mieux armé que nous sur le plan offensif,même si sur la physionomie du match, cette défaite me laisse un goût amer" conclut Omar Daf.

Tardieu, le bourreau de Sochaux

A lui tout seul, Florian Tardieu a donc battu son ancien club. L'ex-milieu du FCSM, où il a évolué pendant quatre saisons (2014-2018), a notamment remporté un double duel très "personnel" face à son ami sochalien, Maxence Prévot. D'abord sur le coup-franc, son premier en professionnel, mais surtout sur le pénalty qui donne la victoire à l'ESTAC ""Maki" (surnom de Maxence Prévot) je le connais très bien, avant la rencontre, on s'est chambrés sur la play-station, je lui ai dit que s'il y avait un pénalty, je tenterais une Panenka ! Bon, avec l'état du terrain, je ne l'ai pas fait, mais je savais qu'il allait se donner à fond pour l'arrêter. Il est parti du bon côté mais il n'a pas assez poussé sur ses jambes, tant mieux pour moi" plaisante l'ex-Sochalien qui avoue que Maxence Prévot a quand même tenté de le déstabiliser juste avant son tir "Il m'a dit tu ne vas quand même pas me mettre un doublé ! Je lui ai dit "Non, t'inquiète, je vais faire exprès de le louper !"...

Le FCSM sait qu'aucune équipe ne lui fera de cadeaux. Ce premier échec contre une équipe du TOP 6 n'a rien de déshonorant, il révèle juste les limites récurrentes en attaque des jaune et bleu cette saison. Sans renforts cet hiver dans ce secteur, Sochaux va pourtant devoir trouver la parade pour tenter, le lundi 25 janvier à Bonal, de battre un autre gros bras de ce championnat, Toulouse, dauphin de l'ESTAC après son succès face à Grenoble (2-0).