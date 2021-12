Ligue 2 : Sochaux cale contre Valenciennes (1-1) et finit la phase aller à la cinquième place

Les supporters sochaliens espéraient une place sur le podium comme cadeau, mais Valenciennes est venu perturber la livraison du Père Noël. Le FCSM, rapidement mené au score, a réagi en seconde mi-temps. Les Jaune et Bleus restent à la cinquième place du classement de Ligue 2, à l'issue de la phase aller.

Une première mi-temps totalement ratée

Les joueurs d'Omar Daf ont peut-être livré l'une de leur pire partition de la saison en première mi-temps. Dans un stade Bonal aux allures de congélateur pour la dinde du Réveillon, Valenciennes, mal en point au classement, a pu exécuter son plan à la perfection. Ayité a permis aux Nordistes d'ouvrir le score (11'), et sans un Jeannin efficace, VA aurait pu mener rapidement 2-0 (14').

à lire aussi Ligue 2 : Sochaux a trois points à mettre sous le sapin contre Valenciennes

En face, le onze sochalien a semblé sans idée et sans solution face à une équipe valenciennoise rapide et agressive.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un carton rouge et tout bascule

À la pause, Omar Daf a décidé de changer ses plans, en sortant Ambri et Thioune, pour faire entrer Do Couto et Ndiaye. Les Sochaliens ont semblé plus maîtres de leur jeu, et ont poussé Valenciennes à la faute.

L'arrière gauche nordiste Quentin Lecoeuche a écopé d'un deuxième jaune (55'), et les Jaune et Bleu se sont remis à espérer. En supériorité numérique, plus hauts, plus tranchants et plus volontaires, les Sochaliens ont pu égaliser grâce à un bon appel d'Aldo Kalulu, qui a pu servir Tony Mauricio (63').

Lors de la dernière demi-heure, Valenciennes a bâti une forteresse devant Chevalier, son gardien. Malgré quelques occasions, et les entrées de Kitala, Tebily et Virginius, les Jaune et Bleu n'ont pas réussi à percer la muraille nordiste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sochaux conclut donc de manière frustrante une demi-saison réussie. Le FCSM pointe à la cinquième place, et se trouve dans les temps de passage espérés, à cinq points du leader, et trois points du podium. Reste à savoir si de potentiels renforts au mercato d'hiver (le directeur général Samuel Laurent disait lundi soir à France Bleu Belfort Montbéliard être à la recherche d'un attaquant) permettront de réaliser une deuxième moitié de saison encore meilleure. Elle démarrera par un déplacement délicat au Havre, sixième, le 8 janvier.

Réactions à retrouver dans la soirée sur francebleu.fr et mercredi matin dans la matinale de France Bleu Belfort-Montbéliard.