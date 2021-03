Ligue 2 : Sochaux chahuté et tenu en échec par Châteauroux (0-0)

Un point c'est tout, et c'est déjà bien pour Sochaux, contraint au match nul ce samedi soir à domicile contre le dernier, Châteauroux (0-0). Le FCSM s'est fait bouger par des Berrichons sans pression. Pas assez tranchants en attaque, les jaune et bleu ratent l'occasion de revenir sur le TOP 5.

Décidément, le FCSM n'aime pas les mal classés quand ils viennent à Bonal. Après Guingamp, c'est Châteauroux, pourtant lanterne rouge de la Ligue 2, qui est venu contrarier les jaune et bleu ce samedi soir à l'occasion de la 29ème journée de championnat en décrochant le même résultat que les Bretons (0-0). Pour Sochaux, encore une fois sans inspiration ni détermination en attaque, ce résultat est une mauvaise opération puisque les hommes d'Omar Daf ratent le coche et ne profitent pas du match nul entre Auxerre et le Paris FC (0-0) pour réduire l'écart avec les Parisiens, toujours 5èmes, et donc toujours avec cinq longueurs d'avance sur les jaune et bleu, toujours 7èmes.

Châteauroux, en avant toute, et Sochaux pas d'attaque

Mais si les Costarmoricains avaient fermé le jeu, les Berrichons, passés sous pavillon saoudien cette semaine, et coachés pour la première fois par leur nouvel entraîneur, Marco Simone, ont joué totalement libérés et vers l'avant tout le match. Quasiment condamnés à la descente en National, les Castelroussins n'avaient pourtant rien d'un dernier de la classe et ont mené la vie dure à des Sochaliens en transperçant régulièrement leur pressing en première période, et en prenant tous les risques comme ce petit pont de Romain Grange en seconde période, à la manière d'un Marco Verratti, dans sa propre surface !

Preuve de la domination de la Berri, les 60% de possession du dernier de la Ligue 2 sur le terrain du 7ème !

Weissbeck sur le côté, un milieu sans patron

Dans le premier acte, la Berri trouvait même la barre de Maxence Prévot et dominait les débats. Alan Virginius rata d'un rien l'ouverture du score pour le FCSM qui reprit certes le dessus en seconde période mais sans jamais inquiéter réellement le jeune portier berrichon, si ce n'est sur des coups-francs de Gaëtan Weissbeck. Le capitaine et maître à jouer des jaune et bleu, exilé sur le côté pour pallier les absences de Lasme et Ambri, a du coup, énormément manqué au milieu du terrain où il guide habituellement à merveille le jeu de son équipe.

Série d'invincibilité en cours mais un coup pour rien au classement

"On a été en dessous de ce que l'on est capable de faire" avouait Omar Daf après la rencontre "on avait trop d'absences sur les côtés en attaque pour espérer mieux sur ce match" ajoutait le coach sochalien, rejoint par son milieu de terrain, Younès Kaabouni "On a eu des occasions offensivement, mais trop peu pour pouvoir battre cette équipe de Châteauroux qui nous a surpris à ressortir les ballons depuis sa surface de réparation. Franchement, ce n'est qu'un point mais c'est un bon point vu la physionomie de la rencontre" pour le Franco-Marocain du FCSM.

Quant à la mauvaise opération au classement ? Pas d'affolement pour Younès Kaabouni "Déjà on poursuit notre série d'invincibilité que l'on porte à 6 matches (4 victoires et deux nuls). Après, évidemment, on savait que Paris et Auxerre avaient fait match nul, mais voilà, tous les matches sont difficiles dans cette Ligue 2, et comme on va bientôt affronter nos concurrents directs, on sait que tout peut basculer en deux ou trois matches". Avec encore neuf à jouer d'ici le baisser de rideau, le droit à l'erreur se réduit quand même pour Sochaux qui tentera de rattraper les points perdus samedi prochain au Havre.