Ligue 2 : Sochaux contre Chambly, pour retrouver le goût de la victoire

Un point c'est bien, mais à la longue, ça ne rapporte pas. Face à Chambly, ce samedi à 19h au stade Bonal, Sochaux veut en finir avec sa série de matches nuls, trois d'affilée (Toulouse, Rodez, Ajaccio), et retrouver les joies de la victoire à l'occasion de la 6ème journée de Ligue 2. Le FCSM, 4ème, ne veut pas se contenter de son bon début de saison et en veut encore plus "On peut, et on doit faire mieux" exige Omar Daf.

Plus précis en attaque

L'entraîneur sochalien est très satisfait de l'entame de championnat de son équipe "On a marqué à chaque match, à part à Toulouse, on a pris 2 points de moyenne par match, c'est très bien" mais en demande encore plus à ses joueurs"on doit encore s'améliorer notamment sur le plan offensif, en étant plus précis dans les 30 derniers mètres, dans l'avant dernière passe" précise le technicien sénégalais. Les deux fois où le FCSM a ouvert le score, il a empoché les trois points (Auxerre et Troyes).

Chambly, une équipe qui a de la bouteille

Pour espérer venir à bout de Chambly, Sochaux va donc devoir très vite trouver le chemin des filets pour ne pas revivre le scénario de Rodez "Chambly, ils sont peut-être 16èmes, mais ils viennent de gagner leur premier match contre Châteauroux à 11 contre 10", et d'ajouter "C'est une équipe qui a de la bouteille, ils jouent ensemble depuis longtemps, ils défendent très bien, souvent avec une défense à 5, et ils savent parfaitement exploiter les manques de l'adversaire. A nous d'être vigilants. Quand on est en haut du classement, on a envie d'y rester". La saison passée, le match face à Chambly devait se disputer le 13 mars, il a été annulé en raison du début de la crise sanitaire. Au match aller, à Beauvais, les deux équipes s'étaient séparées sur un score vierge (0-0).

La déclaration d'avant-match / Rassoul Ndiaye, milieu de terrain du FCSM

"Ma famille, mes amis sont très fiers de ce qui m'arrive à Sochaux. C'est arrivé très vite, je suis arrivé à 14 ans au centre de formation du FCSM après avoir débuté au Racing Besançon, et je suis en pro à 18 ans seulement. Arriver en pro, c'est bien, mais le plus dur, c'est d'y rester et de durer. Le plus dur arrive, mais au centre de formation, on y est préparé donc je vais tout faire pour continuer de progresser"

Sochaux-Chambly, c'est ce samedi à 19 au stade Bonal, avec toujours une jauge maximale de 5 mille spectateurs et un protocole sanitaire très strict à suivre pour le public. A noter qu'à l'occasion de ce match face à Chambly, les Ultras de la Tribune Nord Sochaux reprennent leurs encouragements en seconde Nord, et dans le respect absolu, soulignent-ils dans un communiqué, des mesures sanitaires.

La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard et Matheus Vivian.