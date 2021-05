Ligue 2 : Sochaux veut jouer le jeu à fond à Clermont

Pape Abdou Paye (ici au match aller à Bonal 0-0) et les Jaune et Bleu vont-ils retarder, ce samedi, la montée en Ligue 1 du Clermont Foot ?

Sochaux va-t-il participer à un événement historique ce samedi à Clermont ? Non, le FCSM ne va malheureusement pas accéder en Ligue 1, pas cette saison en tous les cas, mais les Jaune et Bleu disputent un match qui pourrait envoyer leur adversaire en Ligue 1 pour la toute première fois de son existence. Si les Clermontois battent les Sochaliens, et que dans le même temps Toulouse perd face à Caen, le club de la capitale auvergnate serait assuré de rejoindre l'élite la saison prochaine. De quoi réveiller un volcan !!! Les coéquipiers de Florent Ogier ont conforté leur 2ème place en s'imposant lundi à Grenoble (1-2) et veulent finir en beauté à domicile face aux Sochaliens qui, après leur défaite à Dunkerque, ont pour seul objectif de conserver leur 7ème place que Valenciennes peut encore leur ravir sur le fil.

"Vous (les médias) ferez le bilan en fin de saison" - Omar Daf

Même si cet enjeu agace le coach sochalien "à un moment donné, on nous embarque dans plein de choses, on n'est pas là pour jouer les arbitres, l'objectif c'est de prendre le maximum de points et le bilan de la saison, vous (les médias), vous le ferez en fin de saison. On a un gros match à Clermont, qui a la meilleure défense, le meilleur buteur (Bayo avec 20 buts), faut faire le boulot jusqu'au bout pour l'équité de ce championnat qui est très difficile" déclare Omar Daf, toujours en mode "défensif".

Daf énervé contre la révélation d'une liste de joueurs sur le départ

Autre sujet de crispation pour l'entraîneur du FCSM : une liste de joueurs sur le départ dévoilée sur twitter par un journaliste de RMC Sport, annonçant notamment Paye, Mbakata ou encore Martial non prolongés "C'est scandaleux, c'est une honte, déjà si quelqu'un au club a pu communiquer cette liste-là c'est très grave, si ce n'est pas le cas, il faut que la personne qui a publié cette liste vérifie ses sources et ses infos parce que ça déstabilise un groupe, je trouve que c'est malsain. D'autant que pour certains des joueurs cités (on pense notamment à Salem Mbakata), leurs agents ont reçu des propositions, ils sont en discussions avec la direction. _Moi, je suis entraîneur, je ne suis pas recruteur, je ne suis pas président, je n'ai pas les pleins pouvoirs dans le club, que les choses soient très claires !"_Ambiance, ambiance comme le prouve la défection de dernière minute de Pape Abdou Paye (lui aussi en fin de contrat) prévu pourtant pour répondre aux médias lors de la conférence de presse d'avant-match du déplacement à Clermont !

Passer la barre des 53 points

Dans ce contexte légèrement pesant "Je voudrais que l'on retrouve de la stabilité, de la sérénité et du positif autour du club" insiste encore Omar Daf, le FCSM a encore une barre symbolique à franchir. Celle des 53 points récoltés par Peter Zeidler à la tête des Jaune et Bleu en 2018, ce qui reste le meilleur total de points depuis la descente du club en 2014. Si Omar Daf est assuré d'obtenir la meilleure place (7ème ou 8ème), il n'a pas encore la certitude de déposséder le coach allemand de ce "record" , mais il lui reste deux matches pour glaner au moins deux unités et l'égaler.

Pour ce déplacement en Auvergne, Omar Daf sera privé d'Abdallah Ndour suspendu deux matches fermes ("une sanction logique" pour le coach sochalien) après son expulsion à Dunkerque, et peut-être de Joseph Lopy, très incertain.

Clermont-Sochaux, avant-dernière journée de Ligue 2 à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 ce samedi sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Montpied.