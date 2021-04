Ligue 2 : Sochaux dégringole à Grenoble (0-2)

Le FCSM est tombé face au réalisme de Grenoble ce mardi 20 avril au stade des Alpes (0-2). Les hommes d'Omar Daf ont cédé sur deux penaltys. S'il y a eu du mieux dans le jeu, les Jaune et Bleu peuvent avoir des regrets, et pas uniquement à cause de l'arbitrage.

Steve Ambri et les Sochaliens s'inclinent pour la troisième fois de la saison à l'extérieur.

Sochaux peut s'en mordre les doigts. Le manque de lucidité de ses attaquants a encore pénalisé les Jaune et Bleu, défaits 2 buts à 0, ce mardi 20 avril sur la pelouse de Grenoble, sur deux penaltys. Le FCSM perd pour la troisième fois de la saison à l’extérieur, reste 7ème de Ligue 2, mais voit Nancy se rapprocher à quatre longueurs.

La faute à l'arbitrage ?

Parce qu'avant la faute de Florentin Pogba sur Semedo (11') , Adama Niane, préféré à Chris Bédia devant, a manqué l'immanquable. Seul face au but à l'entrée de la surface de réparation grenobloise, l'attaquant malien a raté sa frappe, passée de peu à côté des cages de Salles. Sur l'action suivante, le GF38 bénéficie de son premier penalty, transformé par Jessy Bennet (13'), spécialiste de l'exercice (6 de ses 8 buts de la saison). Un peu plus tard (32') le même Niane trouvait le poteau après une offrande d'un défenseur isérois.

Un manque de réalisme, qui n'a pas permis de profiter de cette arrière-garde grenobloise brouillonne. Paradoxalement, les Sochaliens ont mieux joué que lors de leurs dernières sorties. "Au final on n'empoche aucun point, contrairement aux dernières prestations contre Nancy et Pau c'est regrettable", déplorait Omar Daf après le match, qui impute davantage la défaite de son équipe à l'arbitre de la rencontre, Bartolomeu Varela : "Il a clairement été le 12ème homme côté grenoblois, il nous fait perdre, c'est un scandale", fulminait l'entraîneur sénégalais en conférence de presse.

Pas assez d'occasions en deuxième mi-temps

L'ancien défenseur estime que deux penaltys ont été oubliés pour le FCSM, un en fin de première période sur une main de Monfray dans sa surface sur un corner sochalien, et un en deuxième mi-temps pour une faute sur Soumaré après un autre coup de pied arrêté. Le joueur prêté par Dijon est du même avis que son coach. "Je ne suis pas un menteur, il y a un défenseur qui me retient par le bras, et m'empêche de reprendre le ballon !", estimait le jeune milieu de terrain offensif en conférence de presse. "Les faits de jeu ont contribué à notre victoire, c'est clair, mais c'est comme ça dans le football... Je comprends qu'Omar Daf soit frustré, parce qu'on est vraiment tombés sur une bonne équipe de Sochaux", avouait de son côté Philippe Hinschberger, l'entraîneur grenoblois.

Mais en plus du réalisme, il a surtout manqué des occasions ce mardi. Si les Francs-Comtois sont revenus en seconde mi-temps avec de meilleures intentions, ils n'ont été dangereux qu'à une seule reprise, par l'intermédiaire d'Ousseynou Thioune, sur une frappe de loin, bien sortie par le gardien du GF38. Trop peu pour espérer quoi que ce soit, face à une équipe iséroise qui se rapproche encore un peu plus des barrages, voire de la montée, et reste invaincue à domicile cette saison.

Petite éclaircie dans ce marasme, la belle entrée en jeu du jeune Herman Tebily, très remuant et concerné, il a bousculé ses adversaires directs sur l'aile gauche. L'objectif est maintenant clair pour les Jaune et Bleu : ne pas s'effondrer lors de cette fin de saison.