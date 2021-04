Ligue 2 : Sochaux joue (déjà) gros contre le Paris FC

Quel dommage ! Quel dommage que ce Sochaux-Paris FC se dispute sans public ce samedi soir au stade Bonal pour ce choc de la 31ème journée de Ligue 2. Les supporteurs des jaune et bleu n'auraient certainement pas été de trop pour pousser l'équipe d'Omar Daf vers la victoire dans un duel déjà décisif pour la quête de la 5ème place, dernier sésame pour les barrages d'accession à la Ligue 1. Mais, même à huis clos, le FCSM va devoir faire sa loi à domicile contre les Parisiens. Inutile de faire un dessin, l'enjeu est capital ce samedi à Bonal. "C'est l'une de toutes les finales que l'on doit jouer maintenant si on veut monter cette année" affirme sans détour Johan Martial, le défenseur sochalien. Pour ce rendez-vous crucial, Sochaux enregistre les retours plus rapides que prévu de deux blessés : Steve Ambri et Bryan Lasme sont retenus dans un groupe de 19 joueurs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux équipes en grande forme

Les Francs-Comtois, 7èmes, invaincus depuis 7 rencontres (dont 4 succès d'affilée en déplacement) jouent gros face aux coéquipiers de Florian Martin, 5èmes avec cinq points d'avance sur les Sochaliens, également sur une bonne dynamique avec six matches de suite sans défaite et une défense imperméable depuis cinq journées. L'équipe d'Omar Daf s'attend à une rude opposition "Avec Nancy, c'est la meilleure équipe en 2021" souligne le coach du FCSM "c'est une équipe typique de Ligue 2, solide, et qui en plus ne prend pas de buts" ajoute-t-il. Johan Martial imagine déjà facilement le scénario du match "c'est un match qui va être basé sur la défense, et on va essayer au maximum d'utiliser les erreurs de l'adversaire pour pouvoir gagner ce match."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Sochaux, ce n'est pas bling-bling, mais c'est du solide" - René Girard, coach du Paris FC

Omar Daf et ses joueurs vont devoir s'armer de patience pour faire craquer les Parisiens "mais on est en progression, offensivement on est plus efficaces, cette 5ème place, c'était l'objectif de beaucoup de clubs au départ, nous, on est venus se mêler à tout ça, comme je l'ai dit aux joueurs, on a fait le job pour être là, maintenant, ça leur appartient, on va voir si on a des ambitions, des qualités pour aller titiller ces équipes-là. On a des arguments, à nous de montrer notre personnalité si on veut jouer quelque chose de sympa en mai."

Défaite interdite

Quoi qu'il en soit, ce choc entre candidats aux barrages d'accession va peser très lourd à l'heure du décompte final. Malheur au perdant (s'il y en a un parce que, dans le pire des cas, un match nul pourrait convenir aux deux formations), Sochaux n'a pas le droit à l'erreur "surtout ne pas perdre" rappelle Johan Martial, "mais rien ne sera joué après ce match, quel qu'en soit le résultat" tempère pourtant Omar Daf. Pas faux et en même temps, personne n'est dupe, en cas de défaite ce samedi face au Paris FC, le FCSM aura quand même fortement compromis ses rêves de montée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vivez le match Sochaux-Paris FC en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard ce samedi à partir de 19h45 (coup d'envoi à 20h) avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et Matheus Vivian, notre consultant.