Ligue 2 : Sochaux obligé d'enchaîner contre Niort

Gagner c'est bien, gagner encore c'est mieux ! En débloquant son compteur de victoires samedi dernier à Pau (0-3), les Jaune et Bleu ont fait tomber une barrière psychologique après un début de saison raté. Mais l'équipe d'Olivier Guégan ne peut pas se contenter de ses trois premiers points dans le Béarn. Sochaux, 14ème, s'est remis en selle mais doit maintenant galoper pour revenir dans le haut du tableau, et cela passe forcément par une confirmation ce samedi à Bonal contre Niort (9ème), à 19h, à l'occasion de la 5ème journée de Ligue 2.

"On doit jouer en patron" - Olivier Guégan, coach du FCSM

Avoir la peau des Chamois est une obligation. Question de standing, mais pas que ! Pour le classement, mais aussi et surtout pour son public parce que du coté des fans des Jaune et Bleu, on ose croire que ce succès à Pau a servi de déclic. Et que tout va s'enchaîner à présent. Sauf que Sochaux n'a pas encore le niveau des leaders. Et qu'il ne dégage pas dans son jeu une assurance tous risques. "On doit jouer en patron" annonce pourtant son coach qui attend plus de justesse technique de ses joueurs pour ce duel face aux Niortais.

Avec Kalulu et Ndiaye ...

Ce match contre les Deux-Sévriens est le premier d'une série de 3 en 6 jours (à Guingamp mardi, et à Bonal vendredi contre Laval), avec en toile de fond la fin du mercato d'été. Selon le journal Le Parisien, l'attaquant Aldo Kalulu est annoncé en partance pour le club israëlien du Maccabi Tel Aviv, les deux clubs se seraient entendus pour un transfert .. mais pas le joueur !

Olivier Guégan sur un éventuel départ de Kalulu "C'est un grand professionnel, il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, pour un transfert, il faut que les trois parties soient d'accord, les deux clubs et le joueur, pour l'instant, pour moi, le plus important c'est Niort avec Aldo, c'est Guingamp avec Aldo, c'est Laval avec Aldo (rires) .. Affaire à suivre !"

Pour Olivier Guégan, interrogé ce vendredi en conférence de presse d'avant-match, laisser partir le meilleur buteur jaune et bleu de la saison passée (9 buts) est inenvisageable "Sportivement, il est hors de question que je perde Aldo, là-dessus le discours est clair. J'ai un groupe compétitif et il faut qu'il le reste le plus longtemps possible, même si l'aspect financier joue un rôle important dans le football actuel. S'il y a un joueur qui dégage bien l'image du FCSM, c'est Aldo Kalulu parce que c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur fantastique et un leader d'attaque". Le technicien sochalien souhaite également conserver Rassoul Ndiaye, toujours courtisé par Toulouse.

... mais toujours sans Henry

En tous les cas, les deux joueurs sont dans le groupe pour défier Niort contrairement à Valentin Henry. Déjà absent à Pau et remplaçant contre Amiens, le latéral droit "a émis le souhait de partir" selon Olivier Guégan "s'il était au-dessus du joueur actuel, il jouerait, ce n'est pas une question de possibilité de transfert. Je tiens compte de la forme du moment, de l'état d'esprit du moment et de la mentalité du moment, les joueurs qui jouent sont, pour moi en tous les cas, les meilleurs à l'instant T". Reste qu'avec des joueurs comme Ndiaye, Henry, et maintenant Kalulu potentiellement sur le départ, ce n'est franchement pas l'idéal pour prôner l'union sacrée. Ce n'est que la 5ème journée, mais on le sent, pour Sochaux, ce match contre Niort est presque déjà un quitte ou double pour ses ambitions cette saison.

Vivez le match Sochaux-Niort en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 18h45 avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et Arnaud Roszak.