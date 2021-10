Ligue 2 : Sochaux diminué, mais déterminé à Rodez

Sochaux va jouer ce samedi contre l'équipe de Zidane. Enzo, le fils de Zizou, est la recrue phare de cet été à Rodez. Le jeune milieu de terrain, formé au Real Madrid, est venu relancer sa carrière dans le club de la ville de ses grands-parents maternels. Mais pour l'heure, celui qui porte le numéro 5, comme son illustre père, n'a pas encore fait chavirer les foules du stade Paul Lignon de la cité aveyronnaise. Et le FCSM espère bien qu'il ne se prendra pas, comme pas magie, pour son paternel ce samedi à l'occasion de la 12ème journée de Ligue 2.

L'équipe d'Omar Daf vient surtout y défendre sa 2ème place, et pourquoi pas, prendre la tête du classement en cas de résultat négatif de Toulouse, le leader, chez lui contre Auxerre en ouverture de cette journée. Sauf que les Jaune et Bleu se présentent amoindris pour ce duel en Aveyron.

Un milieu à recomposer

Omar Daf l'a toujours dit. Son effectif est de qualité mais il manque la quantité. Et les premiers effets se font ressentir ce week-end à Rodez avec les absences de Gaëtan Weissbeck et Rassoul Ndiaye, suspendus, et de Joseph Lopy, toujours aux soins pour ses adducteurs. Du coup, le coach sochalien n'a pas l'embarras du choix pour épauler Ousseynou Thioune au coeur du jeu.

Younès Kaabouni, blessé depuis plusieurs semaines, semblait tenir la corde, mais il ne sera finalement pas du déplacement. L'entraîneur du FCSM devra donc choisir une autre option : faire descendre Tony Mauricio (apparu dans ce rôle en fin de match contre Niort), ou encore lancer le jeune Malcolm Viltard dans le grand bain.

"Ce qui est sûr, c'est que Rodez qui joue en 3-5-2, va mettre du monde dans l'axe, dans le coeur du jeu, c'est l'équipe qui centre le plus, il va falloir avoir du répondant" - Omar Daf

En attaque, Alan Virginius manque également à l'appel, trop juste pour reprendre la compétition après une alerte physique en équipe de France.

À noter en revanche le retour dans le groupe du défenseur Christophe Diedhiou, qui a purgé ses quatre matchs de suspension après les incidents d'après-match lors du déplacement des Lionceaux à Ajaccio le 11 septembre.

Rodez à la peine, Sochaux à son aise

Mais même diminué, Sochaux, semble suffisamment costaud pour reprendre sa belle dynamique d'avant la trêve. Invaincus depuis leur défaite à Ajaccio mi-septembre, les coéquipiers d'Ismaïl Aaneba viennent d'enchaîner trois succès et un match nul. Tout le contraire des Ruthénois, bien partis cet été, et qui viennent de dégringoler en 15ème position après trois défaites et un match nul. Les Aveyronnais n'ont certes gagné qu'une fois chez eux (contre Pau lors de la 2ème journée) mais n'ont également été battus qu'à une seule reprise (Ajaccio 0-2).

Sochaux, 1er ?

Mais le FCSM sait aussi qu'il a un bon coup à jouer au classement. A un seul point du leader, Toulouse, Sochaux peut même dépasser les Violets et prendre les commandes. Mais pour cela, il doit déjà l'emporter à Rodez, et espérer que les Hauts-Garonnais ne s'imposent pas contre Auxerre dans ce choc de la 12ème journée. Evidemment, du côté des Jaune et Bleu, on tente de minimiser l'enjeu comptable de ces duels à distance entre prétendants à la montée. Mais, voir le FCSM 1er de la Ligue 2 ce weekend, ça sera peut-être un détail pour vous, mais pour tous ses supporteurs, ça voudra sûrement dire beaucoup.

"La 1ère place ? Honnêtement, je n'y ai même pas pensé. Il y a encore beaucoup trop de matches. Sincèrement, si en mars, avril, on a les qualités, l'effectif, si on a tout ce qu'il faut pour jouer quelque chose, je serais le premier à me "mettre sur le terrain" (sic) et faire ce qu'il faut, mais il est encore trop tôt" - Omar Daf

Le match à la radio via les directs de L'Equipe

Enfin, petite nouveauté pour les internautes de l'Equipe et les auditeurs des stations locales de France Bleu. A partir de ce weekend, L’Équipe et Radio France s’associent pour proposer aux internautes les commentaires des stations des locales de France Bleu sur les directs des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 de la plateforme L’Équipe. Les utilisateurs pourront ainsi choisir l’antenne locale de France Bleu qui les intéresse et écouter les commentaires radio de la rencontre de leur choix.



Vous pouvez donc suivre le match Rodez-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard via la plate-forme L'Equipe ou l'application France Bleu. Au commentaire : Hervé Blanchard depuis le stade Paul Lignon. Rejoignez-nous dans l'avant-match dès 18h45, le coup d'envoi est à 19h.