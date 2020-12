Ligue 2 : Sochaux diminué mais prêt à faire un coup à Pau

Sochaux ne veut plus tourner autour du Pau ! Le FCSM repart au front ce mardi 15 décembre avec un déplacement périlleux dans la cité béarnaise pour le compte de la 15ème journée de Ligue 2, une rencontre décalée en raison de la tenue, ce samedi, d'un match de rugby de Challenge européen de la Section Paloise qui partage la pelouse du Hameau avec les footballeurs. Les jaune et bleu, 11èmes, abordent ce duel contre le 17ème avec un effectif malheureusement très affaibli, mais déterminés à rattraper les points perdus face à Nancy.

Kaabouni, Ndour, Virginius, Diédhiou absents

Omar Daf doit faire sans Kaabouni et Ndour, blessés face à Nancy, et pas encore remis _"Ils risquent même de ne plus rejouer en 2020" déplore le coach du FCSM qui sera également privé d'Alan Virginius "Notre meilleur élément actuellement a un problème physique,_ il est au repos et ne pourra lui non plus être avec nous contre Pau". A ces défections, "on a de la casse avec l'enchaînement des matches", constate amèrement le technicien sochalien, s'ajoute celle de Christophe Diédhiou, qui purge le premier des 3 matches de suspension dont le défenseur a écopé après son expulsion face à Nancy "dès qu'il a un carton rouge, il est lourdement sanctionné, je ne trouve pas ça normal même si ce qu'il a fait n'est pas pardonnable" déplore le coach des jaune et bleu

Une défense remaniée et retour de Thioune

Omar Daf dit ne pas "avoir envie de trouver des excuses" face à toutes ces absences et compte sur certains jeunes du centre de formation "qu'il faut bien mettre au contact de la Ligue 2" ou sur des joueurs en méforme depuis quelque temps comme Boris Moltenis ou Bryan Soumaré pour "prendre du temps de jeu, prendre le relais et apporter leur pierre à l'édifice". Le coach du FCSM devrait, du coup, aligner Pape Abdou Paye en position de latéral gauche (Romain Sans est également indisponible après s'être blessé lors d'une opposition en interne), Moltenis pourrait reprendre une place dans l'axe de la défense aux côtés de Pogba alors qu'Ousseynou Thioune, qui en a fini avec ses quatre matches de suspension, devrait revenir épauler Joseph Lopy dans l'entrejeu.

Omar Daf - "On a de la casse, mais je vais m'appuyer sur des joueurs valides pour aller chercher les points".

Dès ce mardi à Pau serait une bonne opération avant d'accueillir le leader grenoblois et de finir l'année à Caen, un autre prétendant à la montée. Au FC Pau, la situation de l'entraîneur Didier Tholot (suspendu et en tribunes) n'est guère plus enviable avec trois joueurs suspendus pour la réception du FCSM, trois éléments d'expérience : le défenseur et capitaine Anthony Scaramozzino, Quentin Daubin et surtout le meilleur buteur palois, Romain Armand.

Par ailleurs, la DNCG a prononcé une "absence de mesure" à l'encontre du club lors de son audition ce lundi comme les dirigeants du FCSM l'avaient laissé entrevoir dans 100%FCSM de lundi dernier.

Le match FC Pau-FCSM est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 19h45 avec les commentaires de Hervé Blanchard sur place au stade du Hameau.