Ligue 2 / Sochaux doit battre Rodez pour se rapprocher du maintien

Les footballeurs sochaliens espèrent renouer avec la victoire ce vendredi en retrouvant le stade Bonal et sa pelouse refaite. Après deux déplacements consécutifs à Valenciennes (défaite 3/2) et à Guingamp (1/1) après avoir mené à chaque fois au score, le FCSM accueille Rodez, le promu 16e au classement. "Le match nul à Guingamp, cela reste quand même un résultat correct. Maintenant, c'est à nous de le bonifier face à Rodez en faisant le maximum pour remporter ce match. On a bien travaillé durant la semaine. Maintenant, il faudra être prêt et sortir un gros match ", explique le milieu de terrain Gaëtan Weissbeck.

Gaëtan Weissbeck le milieu sochalien confiant avant la réception de Rodez ce vendredi à Bonal © Radio France - Nicolas Wilhelm

A douze journées de la fin du championnat, le FCSM est 11e et doit d'abord penser à assurer son maintien.

Le maintien et ensuite le meilleur classement possible

A Sochaux, vu le classement, il n'y a pas d'autres sujets aujourd'hui que le maintien. Face à Rodez ce vendredi et contre Chambly dans quinze jours, deux équipes largement à sa portée, le FCSM a l'occasion de faire un grand pas. Le déplacement intermédiaire à Clermont semblant lui plus délicat à négocier. En clair, il manque encore neuf points, trois victoires pour se mettre à l'abris. Car à douze matchs de la fin, il faudrait quasiment un miracle et un sans faute pour que Sochaux puisse accrocher une place pour les barrages d'accession en Ligue Un." Oui, on est quand même loin de la cinquième place. C'est sûr, ça fait beaucoup mais ce n'est pas impossible. On est quand même des compétiteurs. On veut finir la saison de la meilleure des manières possibles. A nous de faire le maximum pour accrocher le meilleur classement à la fin. Mais il faut d'abord acquérir le maintien vraiment rapidement ", ajoute le milieu de terrain Gaëtan Weissbeck.

Une fois notre objectif atteint, on verra la place qu'on aura - Omar Daf, l'entraîneur du FCSM

Sochaux n'est pas encore au niveau pour jouer la montée à l'inverse d'autres formations, a rappelé l'entraîneur sochalien ce jeudi lors du point presse d'avant match. " Il y a des équipes qui se sont armées, préparées pour ça. Il faut qu'on puisse se mettre à niveau pour pouvoir prétendre à cette place là. Aujourd'hui, on reste réaliste. On a un groupe qui pousse, qui donne le maximum. Le discours est clair : une fois notre objectif atteint, on verra la place qu'on aura. Mais dans ce championnat, vu nos conditions de travail, l'effectif que nous avons et les objectifs fixés, je pense que les joueurs sont dans les clous. On y va étape par étape", indique Omar Daf.

Pour Omar Daf, Sochaux doit viser le meilleur classement possible après avoir assuré son maintien © Radio France - Nicolas Wilhelm

L'objectif premier pour Sochaux, c'est battre Rodez ce vendredi à Bonal. Au match aller fin septembre, le FCSM s'était imposé 2/0 et pointait à la cinquième place après neuf journées.

Sochaux-Rodez est à vivre sur France Bleu Belfort Montbéliard ce vendredi à partir de 19h45 avec Nicolas Wilhelm et notre consultant Matheus Vivian. Le coup d'envoi sera donné à 20h.