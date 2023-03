Ligue 2 : Sochaux doit donner un dernier coup de collier face à Grenoble

Le sprint final n'est pas encore lancé, mais les prétendants à la montée en Ligue 1 s'y préparent à l'occasion de cette 28ème journée de Ligue 2. C'est le cas du FCSM, 3ème, qui espère profiter de la venue d'Isérois, 6èmes mais très diminués, ce samedi à 19h à Bonal, pour arriver à la trêve internationale avec une victoire qui les fuit depuis trois rencontres (Annecy 5-1 le 25 février) . Regoûter au succès laisserait les joueurs d'Olivier Guégan idéalement placés pour la dernière ligne droite des 10 journées restantes.

Une force collective exigée

Même privés de son capitaine et stratège, Gaétan Weissbeck, suspendu, les Sochaliens sont obligés de hausser leur niveau de jeu pour venir à bout de Grenoblois, 6èmes mais fortement décimés ce samedi "J'ai envie de voir une force collective, plus que les individualités sur ce match" prévient Olivier Guégan qui a "envie de voir une équipe qui a envie d'impulser quelque chose pour nous permettre sur les dix derniers matchs de continuer à rêver" pour l'entraîneur des Jaune et Bleu, rappelant au passage l'enjeu du duel "On a une revanche à prendre sur notre défaite du match aller. Même sans plusieurs titulaires, les Grenoblois vont venir bien défendre, ils sont la 2ème meilleure défense avec nous d'ailleurs. Mais à nous d'être au niveau parce que c'est important de valider notre série (8 matchs sans défaite) avec une victoire, surtout à Bonal."

Des changements à prévoir

Sans dévoiler son onze de départ, Olivier Guégan n'a pas exclu l'hypothèse d'un léger remaniement de son onze titulaire "C'est une possibilité, et puis il faut bien que ça valide le discours du coach, la notion de groupe est importante" insiste le coach du FCSM qui pourrait être tenté de relancer par exemple Jodel Dossou. Dans l'entrejeu, Damien Le Tallec pourrait être préféré à Rassoul Ndiaye "en manque de rythme face à Bordeaux, comme Ibrahim Sissoko" précise Guégan. L'ex-Montpelliérain se dit impressionné par le niveau de la Ligue 2 "le meilleur en Europe de 2ème division" et persuadé que sa nouvelle équipe a tout "pour monter.. à condition d'être plus agressif, des petits détails qui feront la différence" pour le milieu défensif.

"Ce ne sont que des stats, il n'y a rien de tel que le ressenti" Olivier Guégan

Enfin, Olivier Guégan a réagi à l'analyse d'Opta qui envoie le FCSM en Ligue 1 selon un modèle prédictif des onze dernières journées "J'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, c'est bien mais ce ne sont que des stats, nous on le vit au quotidien avec les data qui font partie intégrante d'un staff maintenant, et il n'y a rien de tel que le ressenti. Il reste 11 matchs, 33 points en jeu, il y aura encore beaucoup de mouvements dans tous les sens jusqu'au dernier match, il faut rester très lucide, très serein mais avec une motivation débordante." Et déjà battre Grenoble pour renforcer la probabilité

Sochaux-Grenoble, c'est à 19h ce samedi et c'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec Hervé Blanchard au commentaire.

