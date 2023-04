Ligue 2 : Sochaux doit gagner contre Pau pour continuer de rêver

Victoire impérative, ce sont désormais les deux mots qui accompagneront Sochaux jusqu'à la fin de la saison. Le FCSM n'a plus le droit à l'erreur s'il veut rester dans la course à la montée en Ligue 1. Après une belle victoire, le week-end dernier, à Niort (0-3) , les Jaune et Bleu doivent confirmer face à un autre mal classé, Pau, ce samedi soir, à 19 heures. Les Sochaliens doivent à tout prix prendre les trois points, mais leur entraîneur, Olivier Guégan, s'attend à une rencontre âpre et disputée, face à une équipe qui joue sa survie et devrait arriver au stade Bonal avec le couteau entre les dents.

"Ils ont des joueurs qui ont de la personnalité et du caractère, et on sait qu'il vont venir chez nous avec une grande détermination et un plan de jeu bien établi", analyse le coach sochalien. Selon lui, il faudra faire preuve de beaucoup de respect et d'humilité envers les Palois. D'autant plus que Pau est sur une plutôt bonne dynamique malgré sa quinzième place au classement. Les Béarnais ont remporté deux victoires et accroché un nul contre Metz, lors de leurs quatre dernières rencontres. Ils ont des difficultés à marquer, puisqu'ils possèdent la pire attaque du championnat, mais ils peuvent s'appuyer sur une défense solide, dixième de Ligue 2, qui n'a encaissé que trois buts lors de ses cinq derniers matchs.

Bien rentrer dans le match

Sochaux ne doit donc pas laisser la place au doute et prendre le contrôle de la rencontre dès le coup d'envoi. "C'est l'idée, de prendre la main sur le match, de gérer le tempo du match, les temps forts, d'avoir de la maîtrise, explique Olivier Guégan. Pas de frein à main, lâcher les chevaux." Les Sochaliens pourront s'inspirer de leurs débuts parfaits, à Niort, avec une ouverture du score, dès la 4ème minute du match, et une rencontre remportée avant la mi-temps.

Ils pourront pour cela compter sur leur buteur, Ibrahim Sissoko, qui a mis fin à sa période de disette, en marquant lors de ses deux derniers matchs. L'attaquant raconte le plaisir qu'il a à jouer dans une équipe aussi offensive : "C'est sûr que c'est agréable, ça prouve qu'on a de la qualité et qu'on a des objectifs qui sont peut-être élevés mais que c'est réalisable". Avec 49 buts inscrits, Sochaux possède toujours la meilleure attaque du championnat, grâce notamment aux douze réalisations de Sissoko, et aux dix de Moussa Doumbia.

Un œil sur le choc entre Metz et Bordeaux

Cette 31ème journée de Ligue 2 pourrait être un tournant dans la course à la montée, puisqu'à 15 heures, Metz, quatrième, reçoit le deuxième, Bordeaux. En s'imposant contre Pau, les Jaune et Bleu peuvent réaliser une très belle opération au classement. Mais selon Olivier Guégan, il ne faudra pas tomber dans ce piège et se concentrer exclusivement sur la réception des Palois : "Bien sûr qu'on va jeter un coup d'oeil (sur le match Metz-Bordeaux, ndlr), on est professionnels et ça fait partie du métier. Mais en cas de victoire de l'une ou l'autre équipe, ça ne change rien à l'objectif du soir. Il faut avant tout être centrés sur nous, avoir une grande conviction."

Des propos confirmés par Ibrahim Sissoko : "Il ne faut pas compter sur les autres. Il faut faire le travail nous-mêmes, de notre côté, et après on verra ce qu'il se passe de l'autre côté". Malgré tout, les Jaune et Bleu espèreront forcément un faux pas de Bordeaux. Pour l'instant, les Girondins possèdent toujours quatre points de plus que le FCSM.

Vivez le match Sochaux-Pau en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 18h45 ce samedi avec les commentaires de Corentin Debuire depuis le stade Bonal (coup d'envoi à 19h).

