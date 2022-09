Ligue 2 : Sochaux, même privé de Weissbeck, a encore faim de succès contre Nîmes

Maxime Do Couto, Ibrahim Sissoko, Tony Mauricio (de d.à g.) et le FCSM vise un 6ème succès d'affilée en Ligue 2 face à Nîmes ce samedi à Bonal

Sochaux veut rester en haut de l'affiche. A l'occasion de la 9ème journée de Ligue 2 ce samedi à Bonal, le FCSM accueille Nîmes et vise un 6ème succès d'affilée en championnat. En poursuivant cette magnifique série, les Jaune et Bleu resteraient du coup en tête du classement. Sur le papier, les Sochaliens sont largement favoris face aux Gardois, 14èmes seulement. Mais gare à l'excès de confiance car rien n'est simple dans cette Ligue 2. Surtout que Gaétan Weissbeck, manque à l'appel. Le capitaine sochalien s'est blessé cette semaine à l'entraînement et doit donc déclarer forfait et ne figure pas dans le groupe où réapparaît néanmoins le défenseur Valentin Henry.

Olivier Guégan "Faut pas être rassasié, ça c'est une certitude. Faut être méfiant parce que dans cette division, tout le monde peut battre tout le monde, mais on doit valider tout ce qu'on fait de bien depuis un mois avec ce match de Nîmes"

Dedans d'entrée

Malgré ce coup dur avec la défection de Weissbeck, face à des Nîmois, 14èmes, sans aucun succès en déplacement, les Sochaliens "doivent prendre le match en main, dès le début, dès la 1ère minute" insiste le coach des Jaune et Bleu qui ne veut plus voir son équipe rater ses entames de match "Si on court tout le temps après le score, comme face à Laval, on ne pourra pas tout le temps renverser la table, donc, il faut qu'on se comporte en patrons et qu'on prenne le match, et les deux débuts de mi-temps par le bon bout" exige Olivier Guégan, toujours en alerte sur un éventuel excès de confiance de ses joueurs "On a montré de la maturité à Dijon, mais la maturité ne doit pas être de la suffisance, donc quand on peut faire mal à l'adversaire, il faut appuyer très, très fort".

Une 1ère étape à bien finir

On l'aura compris, l'entraîneur du FCSM n'a aucune envie de gâcher cette superbe série de victoires face aux Gardois. "Ce match est une étape, il doit valider notre progression et ce qu'on fait de bien depuis un mois" .../... "C'est le dernier match avant la 1ère trêve internationale, un premier chapitre de 9 matchs à bien boucler pour être en confiance pour la suite". Olivier Guégan le redit "notre dynamique est fabuleuse, mais toutes les dynamiques sont faites pour être inversées, autant que ce soit le plus tard possible." Il ne peut pas y avoir meilleure mise en garde. A Sochaux d'évoluer encore à son niveau face aux Crocos, pour continuer de faire rêver ses supporters, et effacer pour de bon le cauchemar de la saison passée.

Vivez le match Sochaux-Nîmes en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 18h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Bonal (coup d'envoi à 19h).