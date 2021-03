Ligue 2 : Sochaux doit garder le cap au Havre

Sochaux va-t-il faire comme son entraîneur ? Cette semaine, Omar Daf a prolongé son contrat avec les jaune et bleu jusqu'en 2023, de son côté, son équipe espère aussi prolonger sa série de victoires à l'extérieur, en visant un quatrième succès de suite ce samedi au Havre pour le compte de la 30ème journée de Ligue 2. Le FCSM est presque dans l'obligation de réussir cette performance pour rester dans la course à la 5ème place. il s'agirait même d'un "petit" exploit puisque les Sochaliens n'ont plus gagné sur le terrain du HAC depuis vingt ans (dernier succès en 2001).

"On ne va pas se gêner de mettre fin à cette série si on le peut" affirme Omar Daf ce vendredi en conférence de presse avant de décoller pour Le Havre. Le coach des jaune et bleu a surtout réaffirmé son attachement à son club de coeur avec lequel il a renouvelé son engagement jusqu'en 2023 "J'ai toujours donné ma priorité au club parce que le club m'a fait confiance aussi. C'était important pour moi de continuer à construire et stabiliser le club. Et puis j'ai été convaincu par le discours de Samuel Laurent (le directeur général exécutif du FCSM) qui veut remettre le sportif au coeur du projet du club. J'espère que l'on aura les moyens à la hauteur des ambitions, et mon ambition est d'aller le plus haut possible avec le club."

"Retrouver la Ligue 1 avec Sochaux en tant que capitaine, ce serait magnifique" - Gaëtan Weissbeck

La prolongation de contrat d'Omar Daf à la tête de l'équipe sochalienne a également rassuré tous les joueurs "Ca fait plaisir à tout l'effectif, quand on lui a tapé dessus dans les moments difficiles, nous on est restés soudés à ses côtés. Moi, je luis dois tout, c'est lui qui m'a fait débuter en professionnel. Je suis sous contrat jusqu'en 2023, comme le coach (le capitaine du FCSM intéresse néanmoins des clubs de Ligue 1 "On va tout faire pour le conserver mais ce sera dur" confiait Samuel Laurent dans 100%FCSM de ce lundi), _je sais que je suis apprécié de tous ici, mois aussi je me sens bien dans le club, donc forcément, retrouver la Ligue 1 avec Sochaux en tant que capitaine, ce serait fantastique !"_lâche le meilleur joueur et buteur sochalien cette saison (10 buts).

"On espère rattraper tout le monde en fin de saison et au bon moment" - Gaëtan Weissbeck

En attendant de savoir si Gaëtan Weissbeck restera sochalien la saison prochaine, le capitaine du FCSM, entame cette dernière ligne droite avec l'ambition de coiffer les candidats à la 5ème place sur le poteau "Je pense que le sprint final est lancé, il reste neuf matches. On a les cartes en mains pour aller chercher cette 5ème place, on va tout faire pour. On est dans la bonne situation, il vaut mieux être le chasseur que le chassé dans cette période de la saison. Ca nous convient bien et on espère rattraper tout le monde en fin de saison, et au bon moment."

Weissbeck toujours excentré ?

Le meneur de jeu des jaune et bleu affiche les ambitions d'un effectif sochalien conscient de son potentiel, mais aussi de ses limites actuelles (Ambri et Lasme toujours blessés, Omar Daf est démuni sur les postes de milieux excentrés). L'Alsacien sera-t-il replacé sur un côté ? "Je le préfère au coeur du jeu, il est notre meilleur buteur, mais je dois m'adapter à l'adversaire. De toutes façons, Gaëtan et Bryan (Soumaré) permutent à leur guise, ils sont libres de changer de poste pendant le match" explique Omar Daf.

Face aux Havrais, 9èmes et qui viennent de s'éloigner de la zone rouge en s'imposant à Caen (2-0), les Sochaliens, 7èmes et invaincus depuis six rencontres, sont en position de force puisqu'ils sont avec Clermont, Troyes, et Toulouse, la meilleure équipe en déplacement (5 victoires, 7 nuls et deux défaites) avec notamment une série en cours de trois succès d'affilée (Chambly, Amiens, Niort). Omar Daf reste au FCSM dans un esprit, dit-il, de continuité, son équipe serait bien inspirée d'en faire autant en déplacement.

