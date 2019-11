Ligue 2 - Sochaux doit garder le cap face au Havre

Encore du lourd pour Sochaux avec Le Havre à Bonal ce vendredi. Le FCSM, meilleure défense, défie la 2ème meilleure attaque de Ligue 2, et son meilleur buteur. Et si les Normands n'ont plus gagné depuis deux mois, ils restent candidats à la montée. Aux jaune et bleu de sortir le grand jeu.

Sochaux, France

Sochaux doit repartir au front, ce vendredi 8 novembre 2019, pour faire face au débarquement normand. Le Havre, 7ème, vient défier le FCSM, 5ème, sur sa pelouse de Bonal, à l'occasion de la 13ème journée de Ligue 2. En s'imposant à Niort, les jaune et bleu, ont réussi à effacer leur premier échec de la saison à domicile contre Ajaccio. Mais pour rester dans le wagon de tête, les hommes d'Omar Daf savent qu'ils n'ont droit à aucun relâchement. "Il faut confirmer" souligne l'entraîneur sochalien. Cela passe par une performance face aux Normands, toujours prétendants à la montée en Ligue 1 malgré une mauvaise passe.

Omar Daf sur Le Havre "C'est la meilleure attaque, et une équipe qui perd peu"

Après un départ canon (4 victoires d'affilée de la 3ème à la 6ème journée), l'équipe de Paul Le Guen marque sérieusement le pas depuis la fin du mois d'août et sa dernière victoire en date à Caen. Mais le HAC n'a concédé depuis que deux défaites, ce qui en fait une équipe redoutable et redoutée par le technicien du FCSM "C'est un challenge pour nous. Ça va être complètement différent de l'opposition d'Ajaccio. Le Havre, c'est une équipe joueuse, puissante, qui a une force offensive et qui, si elle ne gagne plus depuis plusieurs semaines, perd surtout très peu. On va devoir être encore meilleurs pour les battre" conclut le coach des jaune et bleu.

Meilleure défense contre la 2ème meilleure attaque

Cette affiche Sochaux-Le Havre, c'est aussi une belle opposition de styles en perspective. La meilleur défense du championnat, celle du FCSM (7 buts encaissés en 13 matches) contre la 2ème meilleure attaque, celle du Havre (avec 19 buts inscrits, juste derrière Guingamp et ses 22 réalisations). Le HAC qui compte, par ailleurs, dans ses rangs, le meilleur buteur de Ligue 2 avec Tino Kadawere. Le Zimbabwéen a marqué déjà 12 buts, soit les 2/3 de tous les buts de son équipe.

"Essayer de creuser l'écart sur Le Havre" - Gaëtan Weissbeck, milieu de terrain du FCSM

Pour Sochaux, l'objectif reste le même. Continuer à être performant sur la durée, et donc confirmer encore et encore. Pour Gaëtan Weissbeck, l'envie est là de ne pas se contenter d'un sursaut à Niort "Forcément, quand on affronte une équipe comme celle du Havre, juste derrière nous au classement (à 3 points seulement), et qui peut revenir sur nous, c'est motivant d'essayer de creuser l'écart. On est 5èmes et on veut rester dans le haut du tableau. Parce que forcément, c'est toujours mieux, mentalement surtout, de jouer, entre guillemets, les premiers rôles, c'est plus valorisant".

Gaëtan Weissbeck au point presse d'avant match "On doit engranger un maximum de points sur ce gros mois de novembre" © Radio France - Hervé Blanchard

L'Alsacien n'oublie pas d'insister également sur l'importance du calendrier des jaune et bleu "On a un gros mois de novembre (avec La Havre, Lens et Troyes), donc à nous d'être meilleurs, d'être encore plus rigoureux, pour engranger un maximum de points". Omar Daf rappelle lui que "c'est en février que tout se décidera, d'ici là, restons humbles, vigilants et gardons notre ligne de conduite. J'en demande beaucoup à mes joueurs, et je fais appel encore à eux pour aller chercher dans leurs réserves".

Pour ce duel face au Havre, Omar Daf sera encore privé Ouréga, toujours en phase de reprise. Abdoulaye Sané va mieux mais n'est pas encore sûr d'être réintégré au groupe, tout comme Melvin Sitti, finalement forfait de dernière minute à Niort, mais rétabli depuis. Quant à Christophe Diédhiou, malade avant le match dans les Deux-Sèvres, le défenseur sénégalais est à nouveau apte et devrait figurer dans le groupe qui sera dévoilé peu après 19h.